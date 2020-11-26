26 ноября губернатор Ульяновской области Сергей Морозов совместно с представителями Правительства с рабочим визитом посетил производственную площадку АО «Контактор» в поселке Чуфарово. В начале месяца компания открыла здесь новые сборочные линии, расширив число рабочих мест.

В рамках визита гостям была проведена экскурсия по площадке, во время которой они смогли лично ознакомиться с технологиями производства, посмотреть новую блочно-модульную котельную с дистанционным управлением и пообщаться с рабочими.

В ходе встречи гости также обсудили с руководством АО «Контактор» перспективы развития предприятия.

«Комплексное развитие сельских территорий предполагает создание точек роста в муниципалитетах. Отличный пример - производственная площадка завода «Контактор» в Чуфарово, которая обеспечивает жителей поселка рабочими местами. Завод продолжает развивать предприятие в Вешкаймском районе. Поэтому мы должны активизировать работу по ремонту дорог, обустройству тротуаров и уличного освещения в Чуфарово. Кроме того, мы продолжим вкладывать большие средства в обновление социальной сферы рабочего посёлка. Нужно создать максимально комфортные условия, чтобы люди могли работать в родном поселении и не уезжали на заработки», — подчеркнул Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

Переезд в новый цех сборки электроустановочной аппаратуры АО «Контактор» был реализован в начале ноября в рамках индустриального плана компании по развитию площадки вр.п. Чуфарово. Его цель – нарастить мощностив производстве. В настоящее время перед компанией стоит задача по постепенному замещению размещенных на площадке технологий на новые для изготовления высококачественной продукции. Так, в р.п. Чуфарово планируется ввод ранее непредставленных технологий сборки и металлообработки (холодной высадки, автоматической штамповки).

План по развитию, созданный компанией, рассчитан на три этапа. В настоящее время завершается первый: запускается производство сборки выключателей известных серий Etika и Structura, осуществлен запуск производства мехобработкина новом токарном участке. Также планируется начало изготовления компонентов для новых серий продуктов, которые поступят на рынок в 2021 году.

В рамках первого этапа уже проведены работы по модернизации системы отопления, отделке производственных и бытовых помещений. Площадку оснастили современными производственными сборочными линиями, которые изготовили региональные партнеры АО «Контактор». В ходе работ по обновлению отопительной системы была установлена современная модульная котельная, работающая на природном газе, которая поможет минимизировать воздействие производства на экологию региона.

Реализация первого этапа развития производства в р.п. Чуфарово позволила обеспечить поселок 23 дополнительными рабочими местами. По окончании последующих двух этапов количество вакансий возрастет до 76, а общая численность занятых на производстве сотрудников составит 97 человек.

Планируется, что загрузка производственных линий цеха сборки после завершения первой очереди составит 32 000 часов. После второй и третьей очереди суммарно она составит более 80 000 часов.