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Губернатор и Министр науки и высшего образования России обсудили развитие исследовательской инфраструктуры Новосибирского научного центра

Губернатор и Министр науки и высшего образования России обсудили развитие исследовательской инфраструктуры Новосибирского научного центра

26 ноября 2020, 14:25
Рубрика: Встречи
Метки: ЦКП СКИФ, НАЦПРОЕКТ, НАУКА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство 
Источник: akm.ru

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Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков и Губернатор Новосибирской области Андрей Травников во время рабочей встречи обсудили развитие исследовательской инфраструктуры Новосибирского научного центра, в том числе — флагман проекта «Академгородок 2.0» — СКИФ.

Стороны рассмотрели вопросы дальнейшего контрактования изготовления оборудования на мощностях Института ядерной физики СО РАН (ИЯФ СО РАН), реализацию мероприятий по обновлению станочного оборудования на экспериментальном производстве ИЯФ СО РАН, вопросы присоединения объекта СКИФ к сетям тепло-, электро-, водоснабжения коммунальных предприятий, расположенных на территории наукограда Кольцово и Новосибирского района.

Еще одна важная тема рабочей встречи — перспективы развития территории, прилегающей к будущему СКИФу. Как прокомментировал глава региона, в частности речь шла о строительстве второй очереди Биотехнопарка.

Напомним, что во время рабочей поездки в Новосибирскую область летом текущего года Валерий Фальков посетил экспериментальное производство Института ядерной физики СО РАН, где вместе с Андреем Травниковым ознакомился с технологиями производства оборудования ускорительных комплексов и обсудил вопросы реализации проекта центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» – центрообразующего проекта программы «Академгородок 2.0».

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Источник: akm.ru

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