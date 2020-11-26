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Кабельные сборки категории 8.1 для эксплуатации в условиях повышенного уровня шума

Кабельные сборки категории 8.1 для эксплуатации в условиях повышенного уровня шума

26 ноября 2020, 08:59
Рубрика: Инновации
Метки: Stewart Connector
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: RusCable.Ru

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Компания Stewart Connector, входящая в Bel Group, представила новые кабельные сборки категории 8.1 (патч-корды), которые поддерживают скорости передачи 25 и 40 Гб/с в сетях Ethernet по симметричным кабелям на основе витых пар медных жил. Они соответствуют требованиям, предъявляемым к эксплуатационным характеристикам кабелей категории 8.1, как установлено в стандартах ISO/IEC 11801-1:2017 и ANSI/TIA-568.2-D.

Кабельные сборки категории 8.1 компании Stewart Connector рассчитаны на высокие скорости передачи по медным кабелям и имеют на каждом конце стандартизированные в промышленности разъёмы типа RJ45. Эти кабельные сборки представляют собой экономически эффективное решение для центров хранения и обработки данных, которые стремятся  повышать свои скорости передачи данных без перехода на более дорогостоящие волоконно-оптические решения. Для минимизации внутренних перекрёстных помех вокруг каждой витой пары в кабельных сборках категории 8.1 наложен экран из комбинированного материала на основе алюминиевой фольги и полиэтилентерефталата.  Такая конструкция отлично подходит для использования в местах с повышенным уровнем шума, включая военные и медицинские приложения, а также для выполнения переходных соединений в центрах хранения и обработки данных.

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Источник: RusCable.Ru

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