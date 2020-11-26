Компания Stewart Connector, входящая в Bel Group, представила новые кабельные сборки категории 8.1 (патч-корды), которые поддерживают скорости передачи 25 и 40 Гб/с в сетях Ethernet по симметричным кабелям на основе витых пар медных жил. Они соответствуют требованиям, предъявляемым к эксплуатационным характеристикам кабелей категории 8.1, как установлено в стандартах ISO/IEC 11801-1:2017 и ANSI/TIA-568.2-D.

Кабельные сборки категории 8.1 компании Stewart Connector рассчитаны на высокие скорости передачи по медным кабелям и имеют на каждом конце стандартизированные в промышленности разъёмы типа RJ45. Эти кабельные сборки представляют собой экономически эффективное решение для центров хранения и обработки данных, которые стремятся повышать свои скорости передачи данных без перехода на более дорогостоящие волоконно-оптические решения. Для минимизации внутренних перекрёстных помех вокруг каждой витой пары в кабельных сборках категории 8.1 наложен экран из комбинированного материала на основе алюминиевой фольги и полиэтилентерефталата. Такая конструкция отлично подходит для использования в местах с повышенным уровнем шума, включая военные и медицинские приложения, а также для выполнения переходных соединений в центрах хранения и обработки данных.