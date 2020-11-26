Рабочие возвели корпус измельчения руды на Удоканском месторождении меди в Каларском районе Забайкальского края. Об этом сообщила в четверг пресс-служба Байкальской горной компании (БГК, входит в USM Holdings), которая осваивает месторождение.

"На площадке строительства горно-металлургического комбината "Удокан" завершен монтаж стеновых панелей и кровли на корпусе измельчения. После первичного дробления руды, добываемой на карьере Западный, ее фракции размером менее 300 мм будут поступать в корпус измельчения по ленточным конвейерам. Установленные в корпусе шесть мельниц обеспечат измельчение руды до частиц размером менее 170 микрон для последующего направления ее на линии флотации", - говорится в сообщении.

Строители начали монтаж металлоконструкций на складе руды, также на Удокане завершается строительство второй линии высоковольтной ЛЭП, подъездной дороги. Параллельно рабочие возводят вахтовый комплекс. На площадке строительства трудятся более 2,5 тыс. человек.

Удоканское месторождение с ресурсами 26,7 млн тонн меди в Каларском районе является крупнейшим в России и одним из самых больших в мире. Его освоение включает разработку и строительство первой очереди горно-металлургического комбината по производству катодной меди и медного концентрата, открытого рудника производительностью до 12 млн тонн руды в год и выпуском до 125 тыс. тонн меди в год, создание соответствующей инфраструктуры.

Строительные работы на месторождении ведутся с первого квартала 2019 года. Тогда же инвестор стал резидентом территории опережающего развития (ТОР) "Забайкалье". Планируется, что первая очередь комбината будет введена в эксплуатацию в 2022 году. Проект по освоению месторождения позволит создать только в Забайкалье более 2 тыс. рабочих мест и до 20 тыс. рабочих мест с учетом смежных отраслей.

Месторождение разведано в советское время, но к разработке смогли приступить только сейчас - благодаря режиму ТОР появилась возможность снизить финансовую нагрузку на проект и ускорить его выполнение. Объем инвестиций в реализуемый БГК проект составляет 75,9 млрд рублей.