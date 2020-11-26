Ассоциация "Электрокабель" готовит обращение
26 ноября 2020, 11:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ГЛАВГОСЭКСПЕРТИЗА, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Горнодобывающая промышленность
Главгосэкспертиза России изучила представленные повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство объектов поверхностного комплекса на площадках второго шахтного поля АО «Распадская Коксовая» в Кемеровской области. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.
Шахта «Распадская Коксовая», входящая в группу предприятий ПАО «Распадская», ведет добычу каменного угля марки «К» в Междуреченском районе Кемеровской области. Объем годовой добычи действующего участка шахтного поля составляет 1 млн тонн.
Проектной документацией, получившей с учетом корректировок положительное заключение Главгосэкспертизы России, предусмотрено строительство объектов поверхностного комплекса на двух производственных площадках второго шахтного поля АО «Распадская Коксовая». После проведения предыдущей экспертизы были внесены изменения в исходно-разрешительную документацию, а также в объемно-планировочные, архитектурные решения и иные разделы проектной документации. В частности, представлен новый градостроительный план земельного участка, изменено устройство систем водоотведения и водоснабжения, молниезащиты и освещения на территории промплощадки № 2. Откорректирована и планировка этой же площадки в целях более эффективного движения транспорта.
Изменения в ранее принятые решения по зданиям и надземным сооружениям промышленной площадки № 1 шахты «Распадская Коксовая» не рассматривались.
Проектная организация – ОАО «Кузбасский головной институт по проектированию угледобывающих и углеперерабатывающих предприятий» (ОАО «КУЗБАССГИПРОШАХТ»).
Фото: b-mag.ru
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