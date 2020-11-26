На трассе М-10 "Россия" станет светло

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России рассмотрел представленную повторно проектно-сметную документацию на устройство искусственного электроосвещения на участке трассы в Вышневолоцком районе Тверской области. По итогам проведения государственной экспертизы выдано положительное заключение.

Работы пройдут на территории города Вышний Волочек, Солнечного сельского поселения, поселка Дорки, села Коломно и Коломенского сельского поселения Вышневолоцкого городского округа. В целях повышения безопасности движения возле автобусных остановок с пешеходным переходом в районе населенных пунктов на участке М-10 проведут линии искусственного электроосвещения и сети электроснабжения наружного освещения, установят комплектные трансформаторные подстанции и шкафы управления наружным освещением. Участок общей протяженностью 16,716 км разобьют на пять отрезков.

Проектными решениями, одобренными экспертами Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России, запланирована установка консольных светодиодных светильников наружного применения типа Pandora LED 245W-160. В общей сложности на протяжении маршрута установят 904 опоры, 958 приборов освещения и восемь трансформаторных подстанций.

Проектную документацию на проведение работ подготовили в ООО Проектно-строительное предприятие «Автомост». Застройщик – ФКУ Управление автомобильной магистрали Ордена Ленина «Москва – Санкт-Петербург» Федерального дорожного агентства».

Ранее Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы России выдал положительное заключение по представленной повторно проектно-сметной документации на устройство искусственного электроосвещения на участках автомобильной дороги М-10 «Россия» на территории Заволжского, Медновского и Мариинского сельских поселений Калининского и Торжокского районов Тверской области.

Фото: novgorod.ru