Компания Nestle инвестирует 2 млрд рублей в создание новой производственной линии на фабрике "Дом КитКат в России" в Пермском крае. Кроме того, компания планирует модернизировать оборудование фабрики, сообщил глава Nestle в регионе Россия и Евразия Марсиаль Роллан в ходе пресс-конференции, которая прошла в режиме онлайн в четверг.

"Мы вложим 2 млрд рублей в строительство новой линии и модернизацию оборудования. Закончить планируем в 2021 году. Новая производственная линия позволит нарастить объемы производства шоколадной продукции и поддержит планы по выпуску инноваций для России, стран СНГ и стран Европы", - сказал Роллан.

По его словам, в настоящий момент шоколад, произведенный на пермской фабрике, поставляется в 29 стран.

В ходе пресс-конференции глава Пермского края Дмитрий Махонин и Марсиаль Роллан подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на реализацию данного инвестиционного проекта.

"Данный инвестиционный проект важен тем, что будет увеличивать экспортный потенциал продукции, которая производится на территории нашего региона", - отметил Махонин.

Nestle - крупнейший в мире производитель продуктов питания и напитков, ведет бизнес в 187 странах мира, в линейку продукции входят более 2 тыс. брендов. На территории России находятся восемь фабрик Nestle. Объем инвестиций Nestle в российскую экономику и локальное производство составил более $2,2 млрд за период с 1997-го по 2019 год.