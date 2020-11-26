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Новые опоры ЛЭП устанавливают энергетики на озере Арахлей

Новые опоры ЛЭП устанавливают энергетики на озере Арахлей

26 ноября 2020, 09:55
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ СИБИРЬ, ЛЭП
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Сибирь

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Россети Сибирь, ЛЭП

Специалисты филиала ПАО «Россети Сибирь» – «Читаэнерго» уже сейчас, в ноябре 2020 года, проводят мероприятия в рамках подготовки электрического комплекса региона к пожароопасному периоду следующего года. 

Так в Читинском районе вблизи озера Арахлей энергетики приступили к замене опор воздушной линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 10 кВ. Благодаря этим работам не только снизится вероятность негативных последствий в период весенних палов и ветров, но и повысится надежность электроснабжения потребителей – в первую очередь многочисленных туристических баз – любимого места отдыха читинцев.

Обеспечение надежного электроснабжения туристических и курортных объектов в Забайкальском крае взято на особый контроль и энергетиков, и руководства региона. В текущем году только на линиях, поставляющих электроэнергию в села Иван-озеро, Тасей, Арахлей и Беклемишево заменено 95 опор, произведен капитальный ремонт восьми трансформаторных подстанций, на 100% выполнены работы по замене неизолированного провода и расчистки трасс ЛЭП от поросли. На очереди – еще десять трансформаторных подстанций, на которых будет проведена противопожарная очистка.

 «Забайкальская погода часто преподносит нам неприятные сюрпризы. Практически ежегодно пожары наносят электроэнергетике региона серьезный вред. Но кроме материальных и трудозатрат для энергокомпании, любое подобное происшествие приводит к отключениям, а значит неудобству для потребителей. Поэтому стараемся максимально отработать в этом направлении», - рассказывает директор производственного отделения Центральные электрические сети филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Читаэнерго» Виталий Беленький.

Всего в рамках подготовки к пожароопасному периоду на территории всего Забайкальского края будет проведён целый комплекс мероприятий. Непрерывный мониторинг метеорологической ситуации, регулярные осмотры подстанций, воздушных линий, готовность персонала к оперативному устранению нештатных ситуаций – все это поможет забайкальским электроэнергетикам обеспечить стабильное и надежное электроснабжение потребителей в период природных и вызванных человеческой небрежностью катаклизмов.

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Источник: Россети Сибирь

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