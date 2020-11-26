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Поставки электроэнергии из России в Абхазию начнутся с 1 декабря

Поставки электроэнергии из России в Абхазию начнутся с 1 декабря

26 ноября 2020, 11:55
Рубрика: За рубежом
Метки: МИНЭНЕРГО, АБХАЗИЯ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: ТАСС

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Поставки электроэнергии из России в Абхазию начнутся с 1 декабря согласно достигнутой в среду договоренности, сообщается на странице министерства экономики республики в Facebook.

"В Министерстве энергетики Российской Федерации состоялись переговоры по вопросу поставки электроэнергии из России в Абхазию. Абхазскую сторону представляла вице-премьер, министр экономики Кристина Озган. В результате встречи российской стороной подтверждена техническая возможность обеспечить Абхазию электроэнергией с 1 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за массовых незаконных подключений майнинговых ферм к электрическим сетям в Абхазии возник дефицит электроэнергии в объеме 3 млн кВт/ч в сутки (125 МВт). В результате с 15 по 20 ноября на территории республики действовали веерные отключения электроэнергии по шесть часов в сутки, с 21 по 25 ноября - по четыре часа в сутки. С 26 ноября отключения света сокращены до двух часов в сутки.

По данным "Черноморэнерго", с 16 по 24 ноября на территории республики отключено незаконно присоединенных майнинговых ферм суммарной мощностью в 54,027 МВт.

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Источник: ТАСС

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