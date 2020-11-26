Эксперты АО «СО ЕЭС» приняли участие в серии пленарных заседаний технических комитетов (ТК) Международной электротехнической комиссии (МЭК), проводимых в дистанционном формате.

В заседании МЭК/ТК 57 «Управление энергосистемами и информационный обмен», которое состоялось 10-12 ноября, участвовали ответственный секретарь ТК 016 «Электроэнергетика» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии Росстандарта, начальник отдела стандартизации Департамента параллельной работы и стандартизации АО «СО ЕЭС» Юрий Федоров, представители блока информационных технологий АО «СО ЕЭС» – начальник отдела внешних информационных систем Сергей Приходько и начальник отдела сопровождения ОИК НП и информационной модели Николай Беляев. С российской стороны в мероприятии также участвовали эксперты ООО «Пиэлси Технолоджи», ООО «Инженерный центр «Энергосервис», ООО «НПФ «Модем». Всего в пленарном заседании приняли участие более 60 экспертов от государств-членов МЭК/ТК 57.

В ходе встречи обсуждались доклады руководителей рабочих групп комитета, ход выполнения программ работ, в том числе планы рабочих групп (workgroup, WG) 13 и 14 по обновлению стандартов серий МЭК 61869 и МЭК 61970, описывающих общую информационную модель (Common information model, CIM), а также интерфейсы и профили взаимодействия компаний в электроэнергетике. Кроме того, рассматривались вопросы активности государств-членов в МЭК/ТК 57, аспекты взаимодействия со смежными комитетами МЭК и внешними организациями, организационные вопросы деятельности МЭК.

Технический комитет МЭК/ТК 57 «Управление энергосистемами и информационный обмен» закреплен за национальным техническим комитетом по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика», при этом область деятельности МЭК/ТК 57 также тесно связана с работами профильного подкомитета ТК 016/ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике» в области цифровизации российской электроэнергетической отрасли.

Международные стандарты, разработанные в МЭК/ТК 57, приняты за основу при подготовке и реализации плана Минэнерго России по созданию и развитию российской единой информационной модели на базе CIM МЭК 61968/61970. В серии национальных стандартов ГОСТ Р 58651 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики» уже утверждены и введены в действие два стандарта, разработанные АО «СО ЕЭС» – ГОСТ Р 58561.1-2019 и ГОСТ Р 58561.2 определяющие, соответственно, основные положения и базисный профиль информационной модели.

В ноябре 2020 года ответственный секретарь ТК 016 Юрий Федоров также участвовал в дистанционных пленарных заседаниях МЭК/ТК 95 «Измерительные реле и устройства релейной защиты» и МЭК/ТК 120 «Системы аккумулирования энергии», которые закреплены за ТК 016 «Электроэнергетика». Участие в работе комитетов МЭК позволяет экспертам Системного оператора получать информацию о развитии международной практики стандартизации, новых требованиях к оборудованию и процессам, обсуждать технические вопросы с представителями ведущих компаний мира и отстаивать позицию страны при подготовке проектов международных публикаций.

После обновления процедурных правил МЭК и ИСО (Международной организации по стандартизации) требования к активности государств-членов МЭК и экспертов в рабочих органах МЭК стали более жесткими. В настоящее время секретариатом ТК 016 «Электроэнергетика» ведется работа по реорганизации деятельности экспертов технического комитета в МЭК, с учетом приоритетной тематики участия, требований к регулярной активности и владению английским языком.

Информация о ТК 016 «Электроэнергетика» Росстандарта

ТК 016 «Электроэнергетика» Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарта) сформирован в сентябре 2014 путем реорганизации ряда технических комитетов по стандартизации в области электроэнергетики. Базовой организацией комитета, выполняющий также функции секретариата ТК 016, является АО «СО ЕЭС».

Область деятельности ТК 016 – стандартизация в электроэнергетике в области электроэнергетических систем и энергообъектов, включая электрические тепловые, гидравлические и гидроаккумулирующие электростанции, передающие и распределительные электрические сети, а также стандартизация системных требований к оборудованию электрических станций и сетей, в том числе систем силовой электроники.

Работа в ТК 016 ведется в рамках семи подкомитетов: ПК-1 «Электроэнергетические системы», ПК-2 «Электрические сети (магистральные и распределительные)», ПК-3 «Тепловые электрические станции», ПК-4 «Гидроэлектростанции», ПК-5 «Распределенная генерация (включая ВИЭ)», ПК-6 «Силовая электроника в электроэнергетике», ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике».