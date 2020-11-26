Специалисты «Россети Юг» подключили к своим сетям оборудование, используемое при строительстве нового блока очистных сооружений на острове Голодный под Волгоградом.

Учитывая труднодоступность объекта и его удаленность от областного центра, мобильный бетонный завод с производительностью в 45-60 кубометров материала в час развернули непосредственно на объекте. Для работы бетоносмесительной установки потребовалось 150 кВт мощности технологического присоединения. Энергооборудование подключено к подстанции 110/6 кВт «Островная».

Обеспечивая технологическое присоединение таких социально значимых объектов, компания «Россети Юг» содействует решению экологических проблем региона. Очистные сооружения на Голодном принимают сточные воды Кировского, Советского, Дзержинского, Ворошиловского, Центрального, Краснооктябрьского и Тракторозаводского районов Волгограда, где проживает порядка 750 тысяч человек. Новый блок биоочистки рассчитан на переработку 134 тысяч кубометров стоков в сутки. Строительство планируют завершить в следующем году.