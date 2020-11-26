Амурские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) строят новую высоковольтную линию электропередачи для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей, в том числе объектов федерального значения - водозабор «Амурский» и аэропорт г. Благовещенска.

В настоящее время ведется установка металлических опор, фундаментов для них и подвеска провода. Всего необходимо установить 107 металлических опор, уже смонтировано 76, очищена просека под ЛЭП, подвешено 2,5 км провода. ЛЭП проходит по лесной местности вдоль аэропортовской трассы.

Строительство ВЛ-35 кВ «Игнатьево-Водозабор» протяженностью 21,4 км началось год назад и по планам завершиться в декабре 21 года.

«Необходимость строительства новой линии электропередачи назрела давно. Подстанции «Игнатьево» и «Водозабор» осуществляют электроснабжение объектов, ограничение электроснабжения которых может привести к экономическим, экологическим, социальным последствиям, - рассказывает директор филиала АО «ДРСК» «Амурские электрические сети» Евгений СЕМЕНЮК. - При отключении одной из действующих линий электропередачи напряжением 110 кВ перевод нагрузки по сети 10 кВ на другие центры питания возможен только с ограничением электроснабжения потребителей, что недопустимо для надежного электроснабжения. Последние годы у нас отмечается рост нагрузок в Благовещенске и Благовещенском районе, мы подключаем много новых заявителей, как частных, так и юридических лиц. Новая линия обеспечит надежную поставку качественной электроэнергии потребителям».

Кроме этого, Амурские электрические сети сейчас ведут строительство ВЛ 110 кВ и подстанции 110/10 в Магдагачинском районе для подключения компрессорной станции газотранспортной системы «Сила Сибири».