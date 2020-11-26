В Ижевске построят жилой комплекс за 340 млн рублей

Банк ДОМ.РФ профинансирует на 340 млн рублей строительство ЖК «Аристократ» в Ижевске. Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе банка, уточнив, что кредитная линия открыта СЗ «Федерация».

Жилой дом высотой 17 этажей рассчитан на 144 квартиры. Новостройку возведут вблизи парковой зоны. Сдать объект планируется во втором квартале 2022 года.

В пресс-службе отметили, что в настоящее время в Удмуртской республике с использованием эскроу возводится 80% новостроек (791 тыс. кв. метров). Всего в регионе строится 997 тыс. «квадратов» жилья.