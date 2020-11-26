В Западных электрических сетях ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) ведется реконструкция ВЛ 10 кВ «Мурья – Беченча» с переводом питания на подстанцию 220/10 кВ «НПС №12». Реконструкция воздушной линии направлена на повышение надёжности электроснабжения села Беченча Ленского района, в котором проживает 734 человека.

В 2019 году были проведены строительно-монтажные работы на участке протяжённостью 9,132 км и установлено 133 современных металлических опор. В 2020 году на участке протяжённостью 8,563 км установлено 100 металлических опор, смонтировано 7,133 км самонесущего изолированного провода СИП. Работы планируется завершить до конца 2020 года.

В настоящее время село питается по ВЛ 10 кВ Л-308 «Мурья – Беченча» от подстанции 110/10 кВ «Мурья». Линия построена в 1987 году, и её состояние было крайне неудовлетворительным, что приводило к ограничениям электроснабжения. Проведение ремонтных работ затруднялось тем, что линия проходит по заболоченной местности.

Реконструкция линии с применением самонесущего изолированного провода позволит избежать существующих проблем с электроснабжением села Беченча. С переводом питания на подстанцию 220/10 кВ «НПС №12» уменьшится расстояние от центра питания до потребителя.