НЭК "Укрэнерго" завершила строительство и включила в рабочее напряжение высоковольтную воздушную линию электропередач (ЛЭП) 750 кВ "Запорожская АЭС - Каховская", что позволит снять сетевые ограничения и выдавать в энергосистему 6 тыс. МВт полной мощности Запорожской АЭС.

Как сообщила пресс-служба НЭК, это, в свою очередь, позволит увеличить долю атомных электростанций в общем производстве электроэнергии, в частности в осенне-зимний период, что может дать положительный экономический эффект для НАЭК "Энергоатом".

Согласно сообщению, протяженность ЛЭП составляет 186 км. Она является основным элементом инвестиционного проекта, в состав которого вошли также строительство подстанции (ПС) 750 кВ "Каховская" и вводов линий электропередачи 330 кВ "Каховская – Островская" и "Каховская – Херсонская" на ПС "Каховская". Реализация этого проекта позволила усилить связь Каховского энергоузла с магистральными сетями и увеличить пропускную способность сечений южной части энергосистемы Украины.

Проект реализуется за инвестиционные средства ЕБРР и ЕИБ общей суммой EUR335 млн на паритетных началах, при этом сэкономленные на международных торгах 40% средств от начальной суммы проекта были направлены на реализацию еще двух проектов: строительство ПС "Западная" под Киевом (средства ЕБРР) и кольца волоконно-оптической линии связи в 11 областях Украина (средства ЕИБ).

Строительство ЛЭП 750 кВ ЗАЭС - Каховская с ПС 750 кВ "Каховская" является первым элементом сооружения южной высоковольтной магистрали 750 кВ и предполагает дальнейшее строительство ЛЭП 750 кВ "Каховская – Приморская" с ПС 750 кВ "Приморская", а также ВЛ 750 кВ "Южноукраинская АЭС – Приморская". Сама ПС 750 кВ "Приморская" станет новым опорным источником питания в Одесской области.

При этом, строительство ПС "Приморская" предусматривает сооружение крыла ВЛ 400 кВ "Приморская - Исакча (Румыния)", что является проектом общего интереса (PMI - Project of mutual interest) Европейского Энергетического Сообщества. Реализация этого общего проекта позволит увеличить мощность интерконнектора между Украиной и Румынией до 1000-1200 МВт после 2026 года.