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Американский MISO оценил перспективы развития генерации в составе своей операционной зоны к 2025 г.

Американский MISO оценил перспективы развития генерации в составе своей операционной зоны к 2025 г.

27 ноября 2020, 16:55
Рубрика: За рубежом
Метки: США, MISO
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Системный оператор штатов Среднего Запада США Midcontinent ISO (MISO)* провел анализ планов развития генерации в составе своей операционной зоны в целом и по отдельным зонам потребления (Local Resource Zone, LRZ) на период до 2025 г.**

Общие объемы планируемых вводов для солнечной генерации колеблются в диапазоне от 13,8 до 17,4 ГВт, а для ветровой – от 9,2 до 27,3 ГВт. При этом MISO отмечает, что за тот же период может быть выведено из эксплуатации от 26,5 до 33,5 ГВт мощности угольных ТЭС. Значительное увеличение количества объектов солнечной генерации ожидается в штатах Иллинойс, Индиана и Арканзас (более 2 ГВт к 2025 г. в каждом из штатов), а ветровой генерации – в штатах Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота и Висконсин (суммарно около 2,2 ГВт), в то же время для Айовы плановые показатели варьируются в диапазоне от 1,9 до 6,2 ГВт.

Что касается закрытия угольных ТЭС, то только в Индиане готовятся к выводу из эксплуатации от 9,2 до 11 ГВт мощностей угольной генерации. Если аналогичные решения будут приняты в штатах Айова, Мичиган, Миннесота и Висконсин, то добавятся еще от 3,6 до 4,3 ГВт. Для Миссури в качестве целевой задачи рассматривается вывод из эксплуатации 3,8 ГВт угольной генерации.

Кроме того, по прогнозу MISO, к 2025 г. ожидается закрытие газовых ТЭС общей мощностью от 10,6 до 13,9 ГВт. Больше всего выводов из эксплуатации газовой генерации запланировано в Луизиане (от 5,9 до 7,2 ГВт). Вместе с тем, системный оператор рассчитывает и на ввод в эксплуатацию новых парогазовых установок (ПГУ) суммарной мощностью предположительно от 11,3 до 17,3 ГВт. Дополнительно должно быть выведено из эксплуатации 1,26 ГВт мощности атомной генерации – 448 МВт в Айове и 818 МВт в Мичигане.

Официальный сайт S&P Global Platts http://www.spglobal.com

* Операционная зона MISO включает полностью или частично территорию 15 штатов: Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Миннесота, Айова, Мичиган, Висконсин, Луизиана, Иллинойс, Индиана, Миссури, Кентукки, Техас, Арканзас и Миссисипи.

** https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/111120-miso-anticipates-run-up-in-renewables-in-its-footprint-by-2025?utm_source=sailthru&utm_medium=email&utm_campaign=issue:%202020-11-12%20utility%20dive%20newsletter%20%5bissue:30823%5d&utm_term=utility%20dive

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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