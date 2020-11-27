Генеральный директор компании «Россети Сибирь» Павел Акилин провёл онлайн-встречу с инвесторами, финансовыми аналитиками, акционерами и журналистами. Он подвел предварительные итоги года, озвучил особенности деятельности в новых условиях и рассказал о планах по дальнейшему выстраиванию эффективной работы энергоструктуры.

Компания предприняла исчерпывающие меры для обеспечения безопасного производственного процесса. В части защиты здоровья персонала и подрядных организаций в условиях пандемии проводится регулярная дезинфекция помещений и регулярное корпоративное тестирование на COVID-19, сформирован запас средств индивидуальной защиты. Для персонала, задействованного в работах в период карантинных мер, были организованы стимулирующие выплаты, часть персонала выведена на удаленный режим работы без ущерба для производственных задач.

Участники встречи отметили, что несмотря на влияние пандемии и как следствие общего снижения деловой активности, зафиксированного по всем девяти регионам присутствия, компания смогла выстроить эффективную работу по многим направлениям деятельности.

В частности, первоочередную задачу по подготовке энергокомплекса к прохождению осенне-зимнего периода энергетики выполнили своевременно, улучшив показатели надежности и снизив уровень аварийности в электросетях. Качественное освоение программы технического обслуживания и ремонта в объеме 6,3 млрд рублей подтверждено Паспортом готовности отраслевого министерства.

Инвестиционная программа компании превышает 7,5 млрд рублей, которые направлены на техническое перевооружение и реконструкцию ключевых энергообъектов и строительство новых, а также консолидацию электросетей. В разработке компании ряд уникальных проектов. Например, развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей в Сибири предполагает довести число электрозарядных станций в жилых районах и на автомагистралях к 2030 году до ста – при взаимодействии с органами власти регионов. Еще одна программа, реализуемая для жителей изолированных территорий – обеспечение локальными источниками возобновляемой энергии. В текущем году подписано концессионное соглашение с правительством Забайкальского края по энергоснабжению 19 отдаленных поселков, не имеющих выход к централизованной системе энергоснабжения.

Активную работу компания ведет по технологическому присоединению к электросетям новых потребителей. К концу года объем присоединяемой мощности превысит 500 МВт, количество присоединенных потребителей с мощностью электроустановок до 150 кВт – около 19 000. Специалисты отмечают, что реализация полной (100 %-ой) потребности в присоединении по льготным договорам сдерживается дефицитом источников финансирования при выработке тарифно-балансовых решений в регионах, а также практических повсеместным отсутствием комплексных программ развития муниципальных территорий. Для решения этого вопроса со стороны ПАО «Россети» совместно с Минэнерго России прорабатывается ряд законодательных инициатив, направленных на кардинальное изменение ситуации по присоединению льготных категорий потребителей в стране в целом.

Генеральный директор «Россети Сибирь» Павел Акилин также подчеркнул особую значимость масштабных работ по внедрению интеллектуальных приборов учета. Эффективность проекта в текущем году при установке 100 тысяч единиц оборудования составила 400 млн рублей. При этом срок окупаемости затрат по оценкам специалистов – 2-3 года. До 2030 года компания планирует оснастить 100% потребителей инновационными счетчиками, что в итоге позволит снизить потери электроэнергии до уровня технических, то есть не более 6%.

Повысить эффективность компании можно также за счет оказания дополнительных услуг потребителям. Энергетики разработали и уже предлагают своим клиентам технологическое присоединение «под ключ», проектные и строительно-монтажные работы, обслуживание электросетей муниципалитетов и частных сетевых компаний, строительство и обслуживание систем уличного освещения, в том числе в рамках федеральных нацпроектов. Это стало возможным благодаря рациональному применению высвобожденного ресурса. По прогнозам экспертов, при развитии внетарифных видов деятельности к 2030 году компания сможет наращивать до 20% прибыли.

- Встреча показала, что компания успешно справляется с трудностями, связанными с пандемией и замедлением экономической активности. Вселяет оптимизм, что «Россети Сибирь» не только продолжает успешно осуществлять свою регулярную операционную деятельность, но и по-прежнему уделяет значительное внимание повышению эффективности, в том числе, за счет механизмов цифровизации. Встреча была очень полезной. Надеюсь компания сохранит этот механизм общения с инвестиционным сообществом в будущем, - отметил старший аналитик АО «Газпробанк» Игорь Гончаров.

«Россети Сибирь» планирует завершить 2020 год работы безубыточно. Эксперты оценили влияние пандемии коронавируса на чистую прибыль компании в размере 1,1 млрд рублей. С учетом фактора COVID-19, годовая финансовая эффективность «Россети Сибирь» прогнозируется на уровне 700 млн рублей.