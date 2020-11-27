Шесть американских энергохолдингов – крупных собственников генерации на Среднем Западе – объявили о масштабных планах по закрытию угольных ТЭС и одновременно по строительству и приобретению замещающих их новых генерирующих объектов на базе ВИЭ.

Холдинги обслуживают преимущественно штаты Висконсин, Айову, Мичиган, Миннесоту и Миссури. Текущая суммарная мощность их генерирующих активов составляет 46,3 ГВт. Их общие затраты в течение ближайших нескольких лет на строительство или покупку около 4 ГВт солнечной и более 3,6 ГВт ветровой генерации, а также свыше 1 ГВт мощности накопителей энергии оцениваются в $ 15,6 млрд. При этом не позднее 2022 - 2023 гг. ожидается вывод из эксплуатации в целом до 5,8 ГВт мощности угольной генерации.

Каждый из шести энергохолдингов для реализации заявленных проектов представил свой инвестиционный план. В частности, Ameren на развитие ветровой и солнечной генерации на период до 2030 г. готов выделить $ 4,5 млрд, более того, после 2030 г. объем капиталовложений может вырасти до $ 8 млрд. WEC Group подготовил план на 2021 - 2025 гг., где предусмотрено выделение $ 4,1 млрд для так называемых «устойчивых» ВИЭ-ресурсов. Параллельное закрытие угольных ТЭС требуется энергохолдингам для выполнения обязательств по сокращению выбросов СО2 к 2025, 2030 и 2050 гг. в соответствии с принятыми целевыми показателями.

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