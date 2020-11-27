В мероприятии, организованном в формате ВКС, участвовали руководители компании «Россети Центр» - управляющей организации «Россети Центр и Приволжье», «Россети Кубань», «Россети Юг», профильные заместители генеральных директоров «Россети Волга» и «Россети Северо-Запад», а также генеральный директор группы компаний «ТНС энерго» Евгений Севергин. Руководителям дочерних предприятий «Россетей» представили Евгения Севергина, который был назначен на должность генерального директора «ТНС энерго» 6 ноября решением совета директоров.

Генеральный директор «Россети Центр и «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский сообщил коллегам, что по поручению главы группы компаний «Россети» Павла Ливинского курировать работу по взаимодействию с гарантирующими поставщиками и группой компаний «ТНС Энерго» будет Елена Стельнова в статусе советника первого заместителя генерального директора «Россетей». Игорь Маковский отметил, что эти решения связаны с перезагрузкой отношений между энергосбытовым холдингом и компаниями «Россетей».

«Сегодня наше рабочее взаимодействие с “ТНС энерго” основывается на принципе четкого выполнения всех взаимных обязательств. Мы прекрасно понимаем, что вопрос дебиторской задолженности – это не только вопрос финансовых взаимоотношений, поскольку средства, получаемые за услуги по передаче электроэнергии, идут, в первую очередь, на мероприятия по повышению надежности энергоснабжения потребителей», - подчеркнул Игорь Маковский.

По словам Елены Стельновой, всего за несколько недель ноября кардинальным образом изменился формат взаимодействия «Россетей» с группой компаний «ТНС энерго».

«Заметно ускорился обмен информацией в регионах присутствия, в срок предоставляются графики платежей перед электросетевой организаций», - отметила советник первого заместителя генерального директора «Россетей» Елена Стельнова.

Евгений Севергин в своем выступлении обратил особое внимание на то, что новое руководство «ТНС энерго» нацелено на укрепление и расширение сотрудничества с группой «Россети» и на скорейшее разрешение всех спорных вопросов.

«Мы впервые собрались на таком представительном уровне исключительно для организации плодотворной работы по снижению задолженности. Можно сказать, это – историческое событие. Мы все работаем в интересах потребителей, поэтому очень важно, чтобы наши взаимоотношения строились на принципах честного, эффективного, продуктивного делового партнерства. Хочу поблагодарить руководство группы «Россети» за помощь, которую они нам оказывают. Скорейшее возвращение нашей компании устойчивых экономических позиций позволит нам на высоком уровне выполнять все свои обязательства как перед жителями регионов, так и перед нашими партнерами», - сказал Евгений Севергин.