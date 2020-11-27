НПО «Микроген» планирует расширить свои производственные мощности и построить в Перми новые цеха для выпуска инактивированных вакцин, сообщает RosTender.info. Компания объявила тендер на разработку предпроектной документации по объекту «Площадка 5. Инактивированные вакцины». С победителем тендера готовы заключить контракт на 28,4 млн рублей. Заявки на участие в тендере принимают до 14 декабря, 23 декабря подведут его итоги.

Согласно техническому заданию, проектировщику предстоит предложить два варианта решений производственной зоны. Одно из них должно быть основано на существующих схемах технологического процесса, второе создано с учетом использования последних инновационных методов ведения технологических процессов.

От подрядчика также ожидают, что для внедрения инновационных методов он проведет поиск квалифицированных партнеров и совместно с заказчиком разработает дорожную карту (выяснение условий закупки). Площадка будет включать несколько зданий: административное здание с административно-бытовыми и офисными помещениями, физико-химической и микробиологической лабораторией контроля качества, производственное здание с участком по производству столбнячного анатоксина (BLS 3), блоками «заразной» и «чистой» зоны, зонами наполнения и укупорки, промежуточного хранения термолабильных препаратов, а также склад и другие производственные здания.

Здесь планируют производить 10 млн доз в год вакцины против коклюша, 30 млн доз в год вакцины против дифтерии, 30 млн доз в год вакцины против столбняка. Кроме того, цех будет выпускать менингококовую полисахаридную вакцину (1-но, 2-х и 4-х валентную) в количестве 3 млн доз в год, и вакцины на основе рекомбинантных технологий – 4,7 млн доз в год.

