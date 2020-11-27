Красноярский филиал Главгосэкспертизы России изучил проектную документацию на строительство объектов угледобычи для первоочередной отработки запасов в пределах участка «Юго-Западный» Сырадасайского месторождения. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Ранее эксперты филиала выдали положительное заключение по итогам рассмотрения результатов инженерных изысканий, выполненных для подготовки проектной документации. Сырадасайское месторождение, одно из крупнейших в России по запасам коксующихся углей, расположено в междуречье Енисея, Пясины и Сырадасая на севере Красноярского края. Его освоение в пределах Западно-Таймырского угленосного района ведет компания «Северная звезда», входящая в состав международной корпорации AEON. Масштабный проект по разработке Сырадасайского месторождения включен в стратегию социально-экономического развития Арктического региона, а также в планы по увеличению грузопотока Северного морского пути.

Проектной документацией, получившей положительное заключение Красноярского филиала Главгосэкспертизы России, предусмотрено создание инфраструктуры для первоочередной отработки запасов угля в пределах участка «Юго-Западный» Сырадасайского месторождения. Проектируемые объекты предназначены для добычи открытым способом угля марок КЖ, К, КО, СС, ОК, которые будут поставляться потребителям в энергетической и коксохимической промышленности. Проектная мощность разреза на участке первоочередной отработки составляет 5 млн тонн в год, плановый срок отработки запасов - 28 лет.

Работы пройдут в 105 км от поселка Диксон в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе Красноярского края. Здесь построят карьерную выемку, внутренний отвал и три внешних отвала отработанных пород, служебно-бытовые помещения и иные объекты и сооружения, а также обустроят очистные сооружения и системы водоотведения, проложат технологические автодороги.

Проектная организация – ООО «Кузнецкая проектная компания».

Ранее Главгосэкспертиза России одобрила проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство морского угольного терминала на базе Сырадасайского угольного месторождения.

Фото: ec-arctic.ru