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На создание экотехнопарка в Усолье-Сибирском направят около 5 млрд рублей

На создание экотехнопарка в Усолье-Сибирском направят около 5 млрд рублей

27 ноября 2020, 15:55
Рубрика: Инвестиции
Метки: НАЦПРОЕКТ, ЭКОЛОГИЯ
Источник: ТАСС

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Инвестиции в создание экотехнопарка на месте "Усольехимпрома" в Иркутской области для переработки промышленных отходов составят около 5 млрд рублей. Об этом сообщила в пятницу вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в интервью телеканалу "Россия-24".

"Мы хотим на этой площадке [комбината "Усольехимпром"] сделать экотехнопарк. Это будет новый комбинат, это новые рабочие места, в том числе для жителей Усолья-Сибирского. Строительство экотехнопарка - около 5 млрд инвестиций. Мы нашли необходимое финансирование", - сказала вице-премьер.

Она уточнила, что средства предусмотрены в резервном фонде и в бюджете национального проекта "Экология".

Как сообщал ТАСС, первая очередь экотехнопарка должна заработать в 2022 году, это будет цех по переработке ртутьсодержащих отходов "Усольехимпрома". В 2023-2024 годах на новом предприятии переработают все опасные вещества, которые накопились на усольской промплощадке. Далее комплекс не закроется, а станет перерабатывать отходы действующих предприятий химической и металлургической промышленности Иркутской области. Мощность экотехнопарка составит 50 тыс. тонн перерабатываемого сырья в год. В производственной цепочке будут задействованы порядка 500 человек. С учетом сопутствующих производств, которые станут оказывать предприятию сервисные услуги, в проекте будут заняты до 1 тыс. человек.

О комбинате

"Усольехимпром" работал с 1936 года и был крупнейшим за Уралом предприятием химической промышленности. С 2017 года в связи с банкротством находится в конкурсном производстве. Территория комбината стала очагом экологического бедствия. Там находится крупный очаг ртутного загрязнения, накоплены емкости с химическими веществами, а корпуса, почва и подземные воды пропитаны токсинами и тяжелыми металлами. С октября 2018 года в городе Усолье-Сибирское, где расположена промплощадка, действует режим ЧС из-за угрозы утечки ядовитых веществ.

Правительство РФ выделило 434,8 млн рублей на ликвидацию очага загрязнения в 2020 году. Для рекультивации промплощадки в августе на место прибыли специалисты Росатома, Федерального экологического оператора, Минобороны, МЧС, Росприроднадзора, которые обследовали территорию и определили план первоочередных мероприятий. Ликвидация загрязнения в Усолье-Сибирском завершится в 2024 году.

Фото: Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко
© Пресс-служба Федерального экологического оператора

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Источник: ТАСС

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