Литва и Польша приступают к исследованию дна Балтийского моря для прокладки подводного кабеля электропередачи Harmony Link. Перемычка является самым важным и самым дорогим проектом синхронизации линий электропередачи Балтийских стран с континентальной Европой. Исследование проведет консорциум польской Mewo, Морского университета Гдыни и литовской компании Garant Diving – с ним операторы ЛЭП двух стран Litgrid и PSE подписали договор, сообщила литовская компания Litgrid.

Работы планируется начать еще в этом году, а завершить в третьем квартале следующего года. Mewo проводила исследования морского дна для парков ветряных установок, трубопроводов и телекоммуникационных кабелей. Протяженность Harmony Link составит 330 километров, из которых 290 км будет подводная часть. Кабель соединит Дарбенай в Кретингском районе Литвы с подстанцией в Жарновицe в польском Поморском воеводстве. Кабель постоянного высокого напряжения (HVDC) мощностью в 700 мегаватт планирует проложить к 2025 году. Harmony Link будет второй линией, соединяющей ЛЭП Литвы и Польши: с 2016 года действует LitPol Link, проложенная между Элком и Алитусом.