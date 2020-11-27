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Начинается исследование морского дня для прокладки кабеля Harmony Link

Начинается исследование морского дня для прокладки кабеля Harmony Link

27 ноября 2020, 11:40
Рубрика: За рубежом
Метки: ЕВРОПА, HVDC, ЛИТВА, ПОЛЬША
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: obzor.lt

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Литва и Польша приступают к исследованию дна Балтийского моря для прокладки подводного кабеля электропередачи Harmony Link. Перемычка является самым важным и самым дорогим проектом синхронизации линий электропередачи Балтийских стран с континентальной Европой. Исследование проведет консорциум польской Mewo, Морского университета Гдыни и литовской компании Garant Diving – с ним операторы ЛЭП двух стран Litgrid и PSE подписали договор, сообщила литовская компания Litgrid.

Работы планируется начать еще в этом году, а завершить в третьем квартале следующего года. Mewo проводила исследования морского дна для парков ветряных установок, трубопроводов и телекоммуникационных кабелей. Протяженность Harmony Link составит 330 километров, из которых 290 км будет подводная часть. Кабель соединит Дарбенай в Кретингском районе Литвы с подстанцией в Жарновицe в польском Поморском воеводстве. Кабель постоянного высокого напряжения (HVDC) мощностью в 700 мегаватт планирует проложить к 2025 году. Harmony Link будет второй линией, соединяющей ЛЭП Литвы и Польши: с 2016 года действует LitPol Link, проложенная между Элком и Алитусом.

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Источник: obzor.lt

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