26-27 ноября 2020 года в Карасуке прошло выездное производственное совещание АО «РЭС» под председательством и.о. генерального директора Владимира Герасимова. Основной темой встречи стало подведение итогов работы за 10 месяцев 2020 года, а также обсуждение задач на 2021 год в части реализации ремонтных и эксплуатационных программ.

В совещании приняли участие более 20 сотрудников предприятия – руководители аппарата управления и филиалов, а также специалисты производственно-технических подразделений. При этом для обеспечения безопасности участников в условиях пандемии были строго соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

В рамках программы рабочей встречи было проведено совещание по вопросам повышения эффективности эксплуатации линейных объектов 35 кВ и выше, а также представлены доклады директоров филиалов АО «РЭС» о выполнении ключевых показателей за отчетный период, в т.ч. по:

В завершение официальной части мероприятия состоялось торжественное вручение руководителям филиалов АО «РЭС» паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Программа второго рабочего дня встречи завершилась познавательной экскурсией по филиалу «Карасукские электрические сети» и объектам электросетевого хозяйства, находящимся в зоне его ответственности.

В целом, проведение подобных выездных совещаний не только призвано осуществить промежуточный контроль исполнения производственных программ и решить текущие эксплуатационные вопросы, но и позволяет участникам обменяться опытом и обсудить планы по реализации конкретных мероприятий, обеспечивающих надежное функционирование электрических сетей и бесперебойное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/