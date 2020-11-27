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Обмен практическим опытом филиалов АО "РЭС": обеспечение надежности через повышение эффективности взаимодействия

Обмен практическим опытом филиалов АО РЭС: обеспечение надежности через повышение эффективности взаимодействия

27 ноября 2020, 16:25
Рубрика: Встречи
Метки: АО РЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "РЭС"

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АО РЭС

АО РЭС

26-27 ноября 2020 года в Карасуке прошло выездное производственное совещание АО «РЭС» под председательством и.о. генерального директора Владимира Герасимова. Основной темой встречи стало подведение итогов работы за 10 месяцев 2020 года, а также обсуждение задач на 2021 год в части реализации ремонтных и эксплуатационных программ.

В совещании приняли участие более 20 сотрудников предприятия – руководители аппарата управления и филиалов, а также специалисты производственно-технических подразделений. При этом для обеспечения безопасности участников в условиях пандемии были строго соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические меры.

В рамках программы рабочей встречи было проведено совещание по вопросам повышения эффективности эксплуатации линейных объектов 35 кВ и выше, а также представлены доклады директоров филиалов АО «РЭС» о выполнении ключевых показателей за отчетный период, в т.ч. по:

В завершение официальной части мероприятия состоялось торжественное вручение руководителям филиалов АО «РЭС» паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов.

Программа второго рабочего дня встречи завершилась познавательной экскурсией по филиалу «Карасукские электрические сети» и объектам электросетевого хозяйства, находящимся в зоне его ответственности.    

В целом, проведение подобных выездных совещаний не только призвано осуществить промежуточный контроль исполнения производственных программ и решить текущие эксплуатационные вопросы, но и позволяет участникам обменяться опытом и обсудить планы по реализации конкретных мероприятий, обеспечивающих надежное функционирование электрических сетей и бесперебойное электроснабжение потребителей Новосибирской области.

 

О компании:

Акционерное общество «Региональные электрические сети» (сокращенное наименование АО «РЭС») – системообразующее электросетевое предприятие энергосистемы Новосибирской области. Основные виды деятельности: передача и распределение электрической энергии; оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям. Официальный сайт http://www.eseti.ru/  

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Источник: АО "РЭС"

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