Правительство Израиля представило Национальный план повышения энергоэффективности (National plan for energy efficiency), в рамках которого планируется снизить уровень энергопотребления на единицу ВВП (по сравнению с 2015 г.) на 11% к 2025 г. и на 18% к 2030 г. (что соответствует снижению в среднем на 1,3% в год).

Ожидается, что реализация плана позволит сократить потребление энергии в стране примерно на 16,5 ТВт*ч, что приведет также к сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) на 7,5% (6 млн т). Правительственными планами предусмотрено достижение 30% уровня доли ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующих мощностей к 2030 г. и сокращение объема выбросов СО2 на 17% к 2030 г. (по сравнению с 2015 г.).

Израиль намерен выделить $ 450 млн бюджетных средств на поддержку развития ВИЭ-генерации и переход на использование электроэнергии вместо ископаемого топлива. Кроме того, план также предусматривает меры по снижению потребления электроэнергии в коммунальном секторе, реформу в области импорта электроэнергии, выделение грантов на проекты, направленные на повышение энергоэффективности, ввод системы рейтинга домов по энергоэффективности, повышение энергоэффективности в государственных учреждениях и многое другое.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata