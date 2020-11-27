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Правительство Израиля представило 10-летний план повышения энергоэффективности

Правительство Израиля представило 10-летний план повышения энергоэффективности

27 ноября 2020, 15:22
Рубрика: За рубежом
Метки: ИЗРАИЛЬ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Правительство Израиля представило Национальный план повышения энергоэффективности (National plan for energy efficiency), в рамках которого планируется снизить уровень энергопотребления на единицу ВВП (по сравнению с 2015 г.) на 11% к 2025 г. и на 18% к 2030 г. (что соответствует снижению в среднем на 1,3% в год).

Ожидается, что реализация плана позволит сократить потребление энергии в стране примерно на 16,5 ТВт*ч, что приведет также к сокращению выбросов парниковых газов (ПГ) на 7,5% (6 млн т). Правительственными планами предусмотрено достижение 30% уровня доли ВИЭ-генерации в общем объеме генерирующих мощностей к 2030 г. и сокращение объема выбросов СО2 на 17% к 2030 г. (по сравнению с 2015 г.).

Израиль намерен выделить $ 450 млн бюджетных средств на поддержку развития ВИЭ-генерации и переход на использование электроэнергии вместо ископаемого топлива. Кроме того, план также предусматривает меры по снижению потребления электроэнергии в коммунальном секторе, реформу в области импорта электроэнергии, выделение грантов на проекты, направленные на повышение энергоэффективности, ввод системы рейтинга домов по энергоэффективности, повышение энергоэффективности в государственных учреждениях и многое другое.

Информационно-аналитический ресурс Enerdata

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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