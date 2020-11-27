Президент РФ Владимир Путин посетил с визитом РФЯЦ-ВНИИЭФ

26 ноября Президент России Владимир Путин совершил рабочую поездку в город Саров Нижегородской области, где посетил одно из ведущих предприятий Госкорпорации «Росатом» - Российский федеральный ядерный центр - ВНИИ экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).

Владимир Путин приехал в Саров уже в четвертый раз. Впервые он побывал здесь в 2003 году, затем - в феврале 2012 года. Тогда он провел круглый стол по укреплению обороноспособности государства. В сентябре 2014 года глава государства встретился с молодыми учеными РФЯЦ-ВНИИЭФ и обсудил, в том числе, меры по поддержке крупных научных проектов, в которых участвуют эти специалисты. В ходе нынешнего визита Владимир Путин ознакомился с цифровыми продуктами госкорпорации «Росатом», включающими в себя конкурентоспособные IТ-решения в таких областях, как наукоемкое моделирование и НИОКР, управление предприятием и производством, создание цифровой инфраструктуры, цифровая безопасность, проектирование и строительство, цифровизация городских сервисов и процессов.

«Сегодня для коллектива ВНИИЭФ приняты судьбоносные решения. Президент одобрил создание Национального центра физики и математики и открытие филиала МГУ имени М.В. Ломоносова, который даст совершенно другую динамику кадрового дополнения физиками, теоретиками, экспериментаторами, - отметил заместитель Правительства Российской Федерации Юрий Борисов. - Одно из самых главных решений – поддержал предложение руководства ядерного центра о проведении работ в области фундаментальных исследований, в том числе на установках класса «мегасайнс». Они открывают новую страницу в истории ВНИИЭФ».

Генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев отметил: «Сегодня принят ряд принципиальных решений по дальнейшему развитию, как конкретных производственных программ, так и города в целом. Президент поддержал развитие Сарова как национального центра физики и математики. Как тогда, в 1946-м году, этот день даст импульс развития на несколько десятилетий вперед».

Также Владимир Путин заслушал доклад Алексея Лихачева о ситуации в Усолье-Сибирском Иркутской области. Глава Росатома доложил о предупреждении и устранении загрязнения окружающей среды на территории городского округа г. Усолье-Сибирское (Иркутская область), включая вопросы комплексного развития территории.

«Благодаря предпринятым шагам снята и прямая угроза для жизни и здоровья граждан, проживающих на этой территории», - отметил Владимир Путин. Президент РФ также добавил: «Не допущено сбоев в функционировании систем жизнеобеспечения города, что тоже очень важно. Я еще раз хочу поблагодарить всех, кто работал: и Минобороны, и МЧС, и, конечно, специалистов Росатома».

«Все работы проведены безопасно для населения и окружающей среды совместно с Минобороны России, МЧС России, Росприроднадзором», - подчеркнул Алексей Лихачев. - Создана общественная приемная, работающая на регулярной основе, созданы электронные носители, информирующие в ежедневном обновлении о прохождении работ. Создан вместе с руководством Иркутской области – очень важно здесь подчеркнуть роль области, роль региона – общественный совет. В него вошли представители общественных организаций, экологи, он работает под кураторством Общественной палаты Российской Федерации. Последнее заседание совета прошло буквально на этой неделе. Очень высок интерес у общественности, у населения к проведению работ, но, мне кажется, все-таки мы максимально открыто действуем, и тревога сменяется пониманием того, что эта задача будет решена».

В августе 2020 года по поручению Президента РФ Госкорпорация приступила к выполнению комплекса неотложных мер по ликвидации наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда на территории промышленной площадки. На данный момент перезатарены и подготовлены для дальнейшей утилизации вещества из всех 17 емкостей большого объема с токсичными веществами, которые несли угрозу залповых выбросов. Предотвращен выброс более 100 тонн токсичных веществ. Досрочно ликвидирована надземная часть бывшего цеха ртутного электролиза – основного источника загрязнения ртутью. Строительный объем - 37600 кв. м. Сейчас ведутся работы по извлечению подземной части. В этом году были ликвидированы две наиболее опасные скважины с отходами производства эпихлоргидрина глубиной более 1 км каждая. Еще десять скважин будут ликвидированы в 2021 году. Выстроена противофильтрационная завеса вдоль береговой линии, которая исключит попадание более 14 500 кв. м нефтезагрязненных грунтов в Ангару. Это было важно сделать до весеннего паводка.

Работы совместно провели 269 сотрудников Росатома, Минобороны России, МЧС России, Росгвардии.

Параллельно Госкорпорация «Росатом» ведет разработку комплексного проекта по приведению всей загрязненной территории в безопасное состояние. Финансирование осуществляется за счет средств национального проекта «Экология». Общий объем на период с 2021 по 2024 годы – около 48,5 млрд рублей.

«Мы не должны ограничиваться только обеззараживанием территории Усолья-Сибирского, точнее объекта в Усолье-Сибирском. Знаю, что в планах госкорпорации «Росатом» – создание современного экологического производственно-промышленного комплекса, который позволит открыть современные предприятия и создать новые, хорошо оплачиваемые рабочие места для людей, которые проживают в этом районе. В целом это должно придать развитию Усолья-Сибирского новый, серьезный импульс», - отметил Владимир Путин.

В данный момент осуществляются предпроектные изыскания. В 2021 году будет сделан проект, в рамках которого будут ликвидированы очаги загрязнений на всей территории, демонтированы аварийные здания, рекультивированы земли. Территория будет приведена в безопасное состояние для дальнейшего создания на площадке производственного кластера. Кроме того, в рамках нацпроекта «Экология» на данной территории будет создан экотехнопарк, который позволит перерабатывать отходы во вторичное сырье и станет стартом для развития всей производственной площадки. Полностью экотехнопарк будет запущен к концу 2024 года, однако первый пусковой комплекс для переработки накопленных на площадке ртутьсодержащих отходов планируется ввести уже в 2022 году.

Усолье-Сибирское стал участником отраслевого проекта Госкорпорации «Росатом» «Умный город» и уже подключен к культурным и образовательным программам.

Накануне члены межрегиональной рабочей группы посетили промышленную площадку в г. Усолье-Сибирское во главе с вице-премьером РФ Викторией Абрамченко. В состав делегации вошли губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, первый заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом» Кирилл Комаров и директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии Госкорпорации «Росатом» Андрей Лебедев.