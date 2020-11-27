 
Модернизация

"Россети ФСК ЕЭС" начала внедрение инновационных изоляторов на ЛЭП, питающей Магнитогорский металлургический комбинат

Россети ФСК ЕЭС начала внедрение инновационных изоляторов на ЛЭП, питающей Магнитогорский металлургический комбинат

27 ноября 2020, 08:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети ФСК ЕЭС

Обсудить на форуме

Время чтения ≈ 1 мин
132

Оборудование установлено на воздушной линии 220 кВ «Магнитогорская – ПС 77» в Челябинской области. Она обеспечивает электроснабжение одного из крупнейших в РФ производителей стали.

Использованы длинностержневые фарфоровые изоляторы, включенные в Реестр инновационной продукции «Россетей». Ещё недавно на рынке было представлено только зарубежное оборудование, но сегодня его серийно выпускают в России.

Основные преимущества:

  • Удобство при монтаже и эксплуатации. Не требуется дополнительная сборка на пикете, благодаря чему уменьшается время работ на объекте. Кроме того, отдельные элементы в дальнейшем не нуждаются в замене или ремонте.
  • Длительный срок службы. Изоляторы произведены из глиноземистого фарфора высокой прочности. Они обладают повышенной устойчивостью к воздействию пылевых и солевых отложений, а также к химически агрессивным средам, образованным выбросами промышленных предприятий.

Пилотный проект рассчитан на 12 месяцев, затем будет рассмотрена возможность тиражирования.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Россети ФСК ЕЭС

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Модернизация
Аналитики отметили стабильность деятельности 27.11.2020
27.11.2020
26.11.2020
26.11.2020
Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Прямой эфир RusCable.Ru
+