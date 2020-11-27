Интервью с инкогнито:
27 ноября 2020, 08:59
Рубрика: Модернизация
Метки: ФСК ЕЭС, ЛЭП, ИННОВАЦИИ
Отрасль: Электроэнергетика
Оборудование установлено на воздушной линии 220 кВ «Магнитогорская – ПС 77» в Челябинской области. Она обеспечивает электроснабжение одного из крупнейших в РФ производителей стали.
Использованы длинностержневые фарфоровые изоляторы, включенные в Реестр инновационной продукции «Россетей». Ещё недавно на рынке было представлено только зарубежное оборудование, но сегодня его серийно выпускают в России.
Основные преимущества:
Пилотный проект рассчитан на 12 месяцев, затем будет рассмотрена возможность тиражирования.
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