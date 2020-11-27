Оборудование установлено на воздушной линии 220 кВ «Магнитогорская – ПС 77» в Челябинской области. Она обеспечивает электроснабжение одного из крупнейших в РФ производителей стали.

Использованы длинностержневые фарфоровые изоляторы, включенные в Реестр инновационной продукции «Россетей». Ещё недавно на рынке было представлено только зарубежное оборудование, но сегодня его серийно выпускают в России.

Основные преимущества:

Удобство при монтаже и эксплуатации. Не требуется дополнительная сборка на пикете, благодаря чему уменьшается время работ на объекте. Кроме того, отдельные элементы в дальнейшем не нуждаются в замене или ремонте.

Длительный срок службы. Изоляторы произведены из глиноземистого фарфора высокой прочности. Они обладают повышенной устойчивостью к воздействию пылевых и солевых отложений, а также к химически агрессивным средам, образованным выбросами промышленных предприятий.

Пилотный проект рассчитан на 12 месяцев, затем будет рассмотрена возможность тиражирования.