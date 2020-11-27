Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Саратовские распределительные сети» подключили к электрическим сетям объекты КФХ «Натальино» в селе Крутец Ртищевского района.

Крестьянско-фермерскому хозяйству, занимающемуся выращиванием зерновых культур, потребовалась электроэнергия для работы реконструированного зернотока и смонтированной зерносушилки.

Электроснабжение сельскохозяйственных объектов энергетики обеспечили в рамках реализации договора технологического присоединения к электрическим сетям. Центром питания стала подстанция 110/35/10 кВ «Салтыки», с которой предоставлена электрическая мощность – 90 кВт. Для учета объема потребленной электроэнергии смонтирован цифровой прибор учета с дистанционной передачей данных.

Эксплуатация зернотока и наличие зерносушилки поможет фермерскому хозяйству обеспечить самостоятельную подготовку и хранение урожая, снизить логистические издержки.

«Саратовские распределительные сети» на регулярной основе содействуют реализации проектов развития сельского хозяйства и пищевой промышленности в регионе. В текущем году энергетики обеспечили электроснабжение 86 объектов аграрно-промышленного комплекса.

Технологическое присоединение к электрическим сетям – один из основных видов деятельности ПАО «Россети Волга». Заявку можно подать через Портал электросетевых услуг ПАО «Россети» (https://портал-тп.рф). Обладатели устройств, работающих на Android и iOS, имеют возможность воспользоваться мобильным приложением «Россети – личный кабинет». Необходимые консультации по интересующим вопросам предоставят в едином контакт-центре по телефону 8-800-220-0-220. Звонок бесплатный.