Сербия и Франция построят белградское метро

Представители Правительств Сербии и Франции подписали сегодня в Белграде соглашение о сотрудничестве в реализации приоритетных инфраструктурных проектов в Сербии.

Соглашение подписали министр финансов Сербии Синиша Мали и министр по внешней торговле Франции Франк Риестер. Соглашение включает проект по строительству метро в Белграде и проект по повышению эффективности сети электроснабжения в Сербии. Общая сумма соглашения 581 миллион евро, в том числе 127 миллион евро на электросети и 454 миллиона на строительство первой линии метро.

«Проект строительства метро начнет реализовываться в конце будущего года с Макишского поля, линия пройдет через центр города до Мириево», – сообщил Мали.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что строительство метро это не только решение транспортных проблем, но и вопрос престижа города и страны.