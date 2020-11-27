Сербия и Франция построят белградское метро

RusCable Insider #199 от 23 ноября 2020 года -
склад "Энергокабеля", аккумуляторы РЭНЕРА, деревянные небоскребы, граффити и банкротство "Росската"
27 ноября 2020, 09:40
Рубрика: За рубежом
Метки: СЕРБИЯ
Отрасль: Транспорт Электроэнергетика
Представители Правительств Сербии и Франции подписали сегодня в Белграде соглашение о сотрудничестве в реализации приоритетных инфраструктурных проектов в Сербии.
Соглашение подписали министр финансов Сербии Синиша Мали и министр по внешней торговле Франции Франк Риестер. Соглашение включает проект по строительству метро в Белграде и проект по повышению эффективности сети электроснабжения в Сербии. Общая сумма соглашения 581 миллион евро, в том числе 127 миллион евро на электросети и 454 миллиона на строительство первой линии метро.
«Проект строительства метро начнет реализовываться в конце будущего года с Макишского поля, линия пройдет через центр города до Мириево», – сообщил Мали.
Президент Сербии Александр Вучич отметил, что строительство метро это не только решение транспортных проблем, но и вопрос престижа города и страны.
«Я благодарен президенту Франции Эманюэлю Макрону, который поддержал сербский народ, показал истинное отношение французского народа к Сербии и понимание, когда по отдельным вопросам наши мнения не совпадали», – заявил Вучич.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter