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Сербия и Франция построят белградское метро

Сербия и Франция построят белградское метро

27 ноября 2020, 09:40
Рубрика: За рубежом
Метки: СЕРБИЯ
Отрасль: Транспорт Электроэнергетика 
Источник: ruserbia.com

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Представители Правительств Сербии и Франции подписали сегодня в Белграде соглашение о сотрудничестве в реализации приоритетных инфраструктурных проектов в Сербии.

Соглашение подписали министр финансов Сербии Синиша Мали и министр по внешней торговле Франции Франк Риестер. Соглашение включает проект по строительству метро в Белграде и проект по повышению эффективности сети электроснабжения в Сербии. Общая сумма соглашения 581 миллион евро, в том числе 127 миллион евро на электросети и 454 миллиона на строительство первой линии метро.

«Проект строительства метро начнет реализовываться в конце будущего года с Макишского поля, линия пройдет через центр города до Мириево», – сообщил Мали.

Президент Сербии Александр Вучич отметил, что строительство метро это не только решение транспортных проблем, но и вопрос престижа города и страны.

«Я благодарен президенту Франции Эманюэлю Макрону, который поддержал сербский народ, показал истинное отношение французского народа к Сербии и понимание, когда по отдельным вопросам наши мнения не совпадали», – заявил Вучич.

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Источник: ruserbia.com

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