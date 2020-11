Специализированные технологические центры компании Rosendahl

Компания Rosendahl неустанно совершенствует технологии производства кабелей и проводов в своих научно-исследовательских центрах в г. Пишельсдорфе. Один из центров занимается развитием и оптимизацией производственных решений, а второй проводит тщательные испытания экструзионных технологий на отдельных компонентах линии, исследуя их потенциальные возможности. Подобная организация была создана не случайно – она позволяет одновременно развивать не только технологические решения, необходимые для эффективного производства кабельной продукции, но и интеллектуальную систему управления линией RIO, специально разработанную для контроля и оптимизации всех производственных процессов. Оба центра также предоставляют уникальную возможность отследить работу всех компонентов линии – специалисты компании Rosendahl с радостью продемонстрируют все возможности выставляемого оборудования, а гости центра смогут его протестировать, используя собственные технологические рецепты.

На данный момент компания Rosendahl выставляет две линии: RL-R (линия наложения вторичного покрытия для двухслойных модулей) и RH-W (линия формования и сварки металлической ленты, применяемая при производстве кабелей высокого и сверхвысокого напряжения). Они оснащены многофункциональными датчиками, позволяющими контролировать производственные процессы для достижения идеального качества продукции.

Специалисты научно-исследовательских центров Rosendahl делают всё возможное, чтобы оставаться на передовом технологическом уровне в сфере кабельной промышленности и быть верными слогану компании - Your success is our passion – here for you! Для получения более подробной информации, обратитесь на сайт компании: www.rosendahlnextrom.com