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Специализированные технологические центры компании Rosendahl

Специализированные технологические центры компании Rosendahl

27 ноября 2020, 11:11
Рубрика: Компании
Метки: Rosendahl, РОЗЕНДАЛЬ
Отрасль: Кабельная промышленность 
Источник: Rosendahl Nextrom GmbH

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Компания Rosendahl неустанно совершенствует технологии производства кабелей и проводов в своих научно-исследовательских   центрах в  г. Пишельсдорфе.  Один из центров занимается развитием и оптимизацией производственных решений, а второй проводит тщательные испытания экструзионных технологий на отдельных компонентах линии, исследуя их потенциальные возможности. Подобная организация была создана не случайно – она позволяет одновременно развивать не только технологические решения, необходимые для эффективного производства кабельной продукции, но и интеллектуальную систему управления линией RIO, специально разработанную для контроля и оптимизации всех производственных процессов.  Оба центра также предоставляют уникальную возможность отследить работу всех компонентов линии – специалисты компании Rosendahl с радостью продемонстрируют все возможности выставляемого оборудования, а гости центра смогут его протестировать, используя собственные технологические рецепты.

На данный момент компания Rosendahl выставляет две линии: RL-R (линия наложения вторичного покрытия для двухслойных модулей) и RH-W  (линия формования и сварки металлической ленты, применяемая при производстве кабелей высокого и сверхвысокого напряжения). Они оснащены многофункциональными датчиками,  позволяющими контролировать производственные процессы для достижения идеального качества продукции.

Специалисты научно-исследовательских центров Rosendahl делают всё возможное, чтобы оставаться на передовом технологическом уровне в сфере кабельной промышленности и быть верными слогану компании  - Your success is our passionhere for you!  Для получения более подробной информации, обратитесь на сайт компании: www.rosendahlnextrom.com

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Источник: Rosendahl Nextrom GmbH

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