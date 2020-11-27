В Екатеринбурге вскоре начнется строительство Центра художественной и эстетической гимнастики, сообщает RosTender.info. Центр строят в преддверии XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года, которая пройдет в Екатеринбурге. Условия, созданные на объекте, позволят организовывать здесь соревнования, в том числе международные, класса А. Также в центре можно будет проводить тренировки по художественной и эстетической гимнастике для детей всех возрастных групп, начиная с 3-х лет и старше, а также для взрослых.

Управление капстроительства Свердловской области в настоящее время проводит тендер на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ по объекту. Заявки на участие в тендере принимают до 4 декабря, в этот же день подведут итоги закупки.

Стоимость работ оценивается в 1 млрд 484 млн рублей, средства поступят из областного бюджета. Под объект выделили участок размером 13,5 тыс. кв. метров в Чкаловском районе города. Общая площадь здания составляет 22,9 тыс. кв. метров.

Здание Центра художественной и эстетической гимнастики функционально разделят на два блока. Первый - блок зрительских помещений с залом для проведения соревнований. Он будет включать вестибюль с гардеробами, арены со зрительскими трибунами на 2000 человек. При этом 500 мест планируют разместить на первом этаже на телескопических выдвижных трибунах, остальные места находятся на стационарных трибунах. Для зрителей предусмотрены буфетные зоны, выходящие по обе стороны в фойе.

Второй блок - помещения для проведения тренировочного процесса. Здесь по плану разместят тренировочный зал на четыре гимнастических ковра, разминочный зал на два ковра, два хореографических зала, тренажерный зал и раздевалки для тренеров и спортсменов.

В целях обеспечения безопасности проведения в Екатеринбурге XXXII Всемирной летней Универсиады 2023 года в здании создадут блок помещений для представителей УФСБ, ГУ МВД, УФСВНГ, ГУ МЧС России по Свердловской области. Часть помещений этого блока будут размещены при входе для зрителей в зоне досмотра, остальные - на четвёртом этаже в зоне единого центра управления безопасностью, где специалисты получат максимальный визуальный обзор спортивной зоны и зрительских трибун, отмечается в документации тендера.



