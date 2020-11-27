Томская область не намерена отказываться от строительства инфраструктурных объектов, несмотря на сложности с бюджетом, сообщила спикер областной думы Оксана Козловская журналистам в пятницу.

"Сегодня многое делается для того, чтобы инфраструктура, которая создается и на региональные, и на федеральные средства, строилась на тех территориях, где развивается бизнес. (. . .) Развитие лесопромышленных предприятий, сельского хозяйства - одна из причин, почему мы считаем, что нам нельзя останавливаться в развитии, даже несмотря на дефицит бюджета", - сообщила Козловская.

В частности, спикер отметила развитие инфраструктуры в Асиновском районе, где в последние годы появились крупные проекты в сфере ЛПК и АПК. В настоящее время в муниципалитете продолжается газификация, строятся в рамках концессии новые котельные, проходит капремонт трассы Камаевка - Асино - Первомайское.

При этом Козловская отметила, что в ближайшие годы власти ожидают продолжение спада инвестиций в Томскую область. Прежде всего, это связано с падением инвестиционной активности в нефтегазовом комплексе.

"По прогнозам, мы сможем выйти на уровень 2019 года в течение 1,5-2 лет, не раньше. Мы рассчитываем, что ситуация должна измениться, прежде всего в нефтедобывающем бизнесе, у наших крупнейших партнеров в этой отрасли", - отметила спикер областного парламента.

Она добавила, что облдума для привлечения инвесторов в 2020 году установила специальные режимы в нескольких отраслях. Также на федеральном уровне был принят закон, гарантирующий инвесторам сохранение условий ведения бизнеса при определенных вложениях.

По прогнозу администрации Томской области, в 2020 году инвестиции снизятся на 16,4% - до 86,3 млрд рублей. При этом в первом полугодии Томскстат отмечал рост этого показателя на 9%.

Падение инвестиций в Томской области продолжается в течение восьми лет.