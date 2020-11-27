Контроль за состоянием трамвайной сети в столице усилят и передадут Московскому метрополитену. Централизация управления инфраструктурой позволит усовершенствовать ремонт путей, повысить скорость трамвая на отдельных участках и надежность рельсового транспорта в целом, сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"Во многих городах метрополитеном и наземным рельсовым транспортом управляет единый оператор, например в Лондоне, Гонконге и Нью-Йорке, - так намного эффективнее <...> Московский метрополитен занимает лидирующие позиции в мире среди неавтоматизированных метрополитенов по интервалу движения и минимальным интервалам между поездами. И мы передадим в московское метро управление путевой инфраструктуры трамвая", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что стандарты обслуживания инфраструктуры в метрополитене Москвы одни из самых строгих, надежных и лучших в мире. По мнению заммэра, этот опыт необходимо распространить и на другие виды транспорта, в частности, на городской рельсовый, к которому планируется предъявлять более жесткие требования, чем сейчас.

"К трамвайным путям будут пересмотрены действующие и предъявлены новые, более жесткие требования к содержанию инфраструктуры, что позволит в том числе повысить скорость движения на отдельных участках, сократить количество отказов и перерывов в движении. Будет усовершенствован процесс ремонта трамвайных путей: укладывать планируем современные монолитные конструкции пути, в том числе в местах пересечения с автомобильным движением. Это обеспечит плавный проезд автомобиля через трамвайные пути с меньшей нагрузкой на ходовую часть", - сказал Ликсутов.

Заммэра добавил, что новые технологии ремонта, внедрение современных конструкций спецчастей (стрелочных переводов, узлов) с автоматикой и подогревом, позволят сократить количество ремонтов почти в два раза. Кроме того, рельсы и вся инфраструктура метрополитена обслуживаются в течение нескольких часов ночью, поэтому имеющиеся механизмы и оборудование возможно применить и на московских трамвайных путях, сократив расходы.

"Обобщая позитивный эффект от централизованного управления, могу сказать, что будет многократно усилен контроль за состоянием трамвайных путей, ужесточатся нормативы и требования к их содержанию. Тем более, что мы почти полностью обновили парк трамваев и в ближайшие 1-2 года полностью заменим все старые вагоны на новые", - пояснил Ликсутов.

Зарубежный опыт

"В мире действует общий тренд на централизацию управления активами, сервисами и инфраструктурой в сфере общественного транспорта. Такая централизация позволяет обеспечить более высокий уровень надежности наземного рельсового транспорта, единый стандарт обслуживания инфраструктуры, повышение уровня сервиса (расписание, тактовый и синхронизированный график движения), автоматизацию процессов, оптимизацию расходов, быстрое внедрение и масштабирование инноваций", - отметил заммэра.

Он также привел пример: оператор метрополитена Нью-Дели также управляет частью наземного транспорта и сервисами такси. Это позволяет оператору объединить услуги всех видов транспорта в одном приложении и сделать передвижение по городу значительно более удобным для пассажиров.

"В Москве процесс объединения управления городским транспортом был начат давно, и горожане уже отметили позитивные результаты. Так, в столице уже действуют единые стандарты обслуживания пассажиров. Одним из примеров может служить единая навигационная система, реформирование которой началось именно с Московского метрополитена, карта "Тройка", - сказал Ликсутов.

Он добавил, что сервис по сопровождению маломобильных пассажиров был разработан и внедрен также на базе метро, а позже масштабирован на Московское центральное кольцо (МЦК), Московские центральные диаметры (МЦД) и некоторые наземные маршруты.