В Карачаево-Черкесской республике объявили тендер на 4 очередь строительства дороги «Дукка-Пхия-Кислые Источники», ведущей от курорта Архыз к строящемуся всесезонному туристско-рекреационному кластеру «Пхия - Кислые источники», сообщает RosTender.info.

Четвертая очередь создания дороги обойдется в 957,9 млн рублей, средства поступят из республиканского бюджета. Предстоит построить 21,28 км дороги (ее общая протяженность – около 40 км). Подрядчик должен будет устроить насыпь, положить дорожное полотно и возвести мост, смонтировать очистные сооружения и систему водоотвода. Строительство будет вестись в Урупском районе, на территории Пхиинского участкового лесничества. Как ожидается, этот отрезок дороги введут в строй до конца 2023 года.

Заказчиком работ выступает Министерство строительства и ЖКХ Карачаево-Черкесской республики. Заявки на участие в тендере принимают до 4 декабря, в этот же день планируют объявить победителя.

Как известно, в Карачаево-Черкесии реализуется инвестиционный проект строительства курортно-туристской инфраструктуры на территории всесезонного туристско-рекреационного кластера «Пхия - Кислые источники». За счет частных инвестиций предусмотрено создание санаторно-курортного комплекса на 1300 номеров и реабилитационного центра на 200 мест. На средства федерального и республиканского бюджетов проводится строительство объектов транспортной и инженерной инфраструктуры, в том числе дороги «Дукка-Пхия-Кислые источники».



