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Правительство расширило две дальневосточных ТОР - "Забайкалье" и "Бурятия"

Правительство расширило две дальневосточных ТОР - Забайкалье и Бурятия

27 ноября 2020, 10:30
Рубрика: Законотворчество
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ТОР ЗАБАЙКАЛЬЕ, ТОР БУРЯТИЯ
Отрасль: Строительство 
Источник: minvr.gov.ru

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Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановления, которые позволят расширить границы территорий опережающего развития «Забайкалье» и «Бурятия». Соответствующие документы опубликованы на сайте Правительства РФ.

Так, в ТОР «Забайкалье», в частности, включат территории Улётовского и Читинского районов Забайкальского края. Будет расширен и перечень разрешённых видов деятельности, а затраты на создание инфраструктуры для резидентов территории опережающего развития увеличат на 1,3 млрд рублей. Это поможет привлечь дополнительные инвестиции и реализовать значимые для региона проекты в сфере здравоохранения, промышленности и сельского хозяйства.

К территории опережающего развития «Бурятия» присоединят отдельные участки Заиграевского и Хоринского районов республики, а благодаря снятию правовых ограничений по разрешённым видам деятельности здесь будут открыты клинический госпиталь, аквапарк и крупный свинокомплекс.

Сегодня на Дальнем Востоке и в Арктике созданы 23 территории опережающего развития, в которых работают 480 резидентов. При этом 128 предприятий уже запущено, всего инвесторами ТОР в экономику Дальнего Востока фактически вложено почти 864 млрд рублей, создано более 29 тысяч рабочих мест.

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Источник: minvr.gov.ru

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