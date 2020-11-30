В нефтерайоне "Шесхарис" реконструируют причал Росморпорта

Ростовский филиал Главгосэкспертизы России провел проверку сметной стоимости реконструкции гидротехнического сооружения в Новороссийском морском торговом порту. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение.

Перевалочный комплекс «Шесхарис», построенный в районе Новороссийска в 1964 году, стал конечной точкой магистральных нефтепроводов в Краснодарском крае, обеспечивающих транспортировку нефти от месторождений Западной Сибири, Азербайджана и Казахстана. Оператор перевалочного комплекса - АО «Черномортранснефть», дочернее предприятие ОАО «АК «Транснефть». В настоящее время идут работы по модернизации производственных фондов и увеличению объемов перевалки нефтерайона.

Причал № 3 1966 года постройки, принадлежащий ФГУ «Росморпорт», расположен на молу нефтегавани между вторым причалом и корнем мола. Проектную документацию и результаты инженерных изысканий на реконструкцию объекта Главгосэкспертиза России одобрила в 2016 году, а в 2019 году было выдано положительное заключение по итогам экспертизы корректировок, внесенных в проект.

Реализация проекта позволит восстановить несущую способность конструкции причала и увеличить нормативный срок его службы. За счет повышения уровня надежности сооружения будут снижены риски эксплуатации опасных производственных объектов в границах Новороссийска.

Проектом, сметную стоимость которого проверили в Ростовском филиале Главгосэкспертизы России, предусмотрено восстановление проектного профиля дна причала №3, реконструкция стендерной площадки и площадки здания бытовых помещений, дренажной системы и коллекторов стендеров. Также запланированы реконструкция электро- и водоснабжения, канализации, пожаротушения и других систем, ремонт коммуникационной потерны, в том числе наружной части, устройство гравитационной волнозащитной стенки и иные необходимые работы.

Генеральная проектная организация – ООО «Мосгипропроект». Застройщик – ПАО «Новороссийский морской торговый порт».

Фото: gorod-novoross.ru