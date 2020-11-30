У нас с вами юбилей - 200 номеров журнала RusCable Insider вместе! Мы - собираем для вас самое важное за неделю, вы - читаете. Что же читать на этот раз?

Скачать PDF. RusCable Insider Digest №200 от 30 ноября 2020 года

Во-первых, интервью с инкогнито. В России зарегистрировано около 250 производителей кабельно-проводниковой продукции. Компаний, торгующих электротехникой и кабелем, в десятки раз больше. Однако, благодаря в том числе работе портала RusCable.Ru, многие специалисты знают друг друга если не через первые руки, то точно через вторые. Поэтому порой, чтобы опубликовать то, что обсуждают эксперты и игроки кулуарно, нужно сохранить анонимность героя. Именно так наши собеседники могут открыто называть вещи своими именами без страха испытать давление со стороны коллег, конкурентов. В этом интервью мы поговорим о кабельном производстве: как оно должно быть устроено в 2020 году, на чем базироваться, как жить и работать честно и открыто.

Во-вторых, у нас вышел материал об испытаниях кабеля марки СКИНЕР-КПСОЭзнг(А)-FRLS-ХЛ 3х2х2,5ок-660. В последние годы отмечается устойчивый интерес мирового сообщества к регионам Крайнего Севера. Погодные условия Крайнего Севера складываются под влиянием арктического и субарктического климата. Подобные погодные условия требуют сложнейших технологических решений и больших затрат на оборудование, поскольку существует необходимость обеспечить максимальную надежность и экологичность работ, а также приемлемый уровень безопасности и условий труда обслуживающего персонала. Для их постройки требуется огромное количество кабелей с особыми свойствами. Подходит ли для этих целей кабель СКИНЕР-КПСОЭзнг(А)-FRLS-ХЛ?

По кабельному производству России покатилась череда банкротств, ликвидаций и поиска новых владельцев. Теперь и Таткабель выставлен на торги. Почему это произошло и кому достанется завод, читайте на 11-12 страницах журнала.

Тему зеленой энергетики на этот раз рассматриваем со стороны добычи лития. Литий имеет решающее значение для перехода к возобновляемым источникам энергии, но его добыча была дорогостоящей для окружающей среды. Теперь глубоко под нашими ногами обнаружен более устойчивый источник лития. Где он находится и как его извлечь, читайте на 14-16 страницах.

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