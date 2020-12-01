Организаторы — Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация Рециклинга» и ООО «ЭФ-Интернэшнл».

Модератором встречи выступит доктор политических наук, Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов.

В числе спикеров председатель Санкт-Петербургской Ассоциации Рециклинга Екатерина Озерова, Руководитель Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин и начальник отдела экологии Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Ольга Тихова. Участие в обсуждении также примут представители таких компаний, как ООО «Продэкс Энерджи», «Цеппелин ПС РУС», «Катерпиллар Евразия», SOYA Capital, УК «Мая» и других.

Основная идея и главный тезис мероприятия – познакомить общественность с конкретными мировыми практиками по утилизации коммунальных отходов, реализующимися уже не один год, продемонстрировать их реальную эффективность. Обозначить возможности использования данного опыта в России. А также рассмотреть особенности нормативно-правового обеспечения вопроса.

На конференции спикеры обсудят следующие вопросы:

Утилизация свалочного газа. Международный опыт

Газопоршневые установки на свалочном газе: реальные проекты

Нормативно-правовое обеспечение в РФ деятельности по энергетической утилизации и вовлечению в хозяйственный оборот свалочного газа

Социально-экономические барьеры массового внедрения проектов по свалочному газу в России

Цифровизация отрасли обращения с отходами

Законодательная поддержка ВИЭ в период пандемии

Ссылка на трансляцию - https://youtu.be/W9O6oZNEZzQ

Лендинг мероприятия - https://expoconf.online/landfill-gas-energy

Добавим, более общий диалог на тему энергии из свалочного газа энергоинноваторы и другие профильные специалисты вели в июне этого года — в преддверии РМЭФ-2020. Сейчас запланирован предметный разговор — речь пойдет именно о свалочном газе.