 
Мероприятия

2 декабря 2020 года в 13:00 пройдет онлайн-конференция "Энергия из свалочного газа" в рамках РМЭФ-2020. Приглашаем присоединиться к мероприятию

Организаторы — Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация Рециклинга» и ООО «ЭФ-Интернэшнл».

Модератором встречи выступит доктор политических наук, Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов.

В числе спикеров председатель Санкт-Петербургской Ассоциации Рециклинга Екатерина Озерова, Руководитель Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин и начальник отдела экологии Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Ольга Тихова. Участие в обсуждении также примут представители таких компаний, как ООО «Продэкс Энерджи», «Цеппелин ПС РУС», «Катерпиллар Евразия», SOYA Capital, УК «Мая» и других.

Основная идея и главный тезис мероприятия – познакомить общественность с конкретными мировыми практиками по утилизации коммунальных отходов, реализующимися уже не один год, продемонстрировать их реальную эффективность. Обозначить возможности использования данного опыта в России. А также рассмотреть особенности нормативно-правового обеспечения вопроса.

На конференции спикеры обсудят следующие вопросы:

  • Утилизация свалочного газа. Международный опыт
  • Газопоршневые установки на свалочном газе: реальные проекты
  • Нормативно-правовое обеспечение в РФ деятельности по энергетической утилизации и вовлечению в хозяйственный оборот свалочного газа
  • Социально-экономические барьеры массового внедрения проектов по свалочному газу в России
  • Цифровизация отрасли обращения с отходами
  • Законодательная поддержка ВИЭ в период пандемии

Ссылка на трансляцию - https://youtu.be/W9O6oZNEZzQ

Лендинг мероприятия - https://expoconf.online/landfill-gas-energy

Добавим, более общий диалог на тему энергии из свалочного газа энергоинноваторы и другие профильные специалисты вели в июне этого года — в преддверии РМЭФ-2020. Сейчас запланирован предметный разговор — речь пойдет именно о свалочном газе.

Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter

Подписаться на новости

Источник: Пресс-служба "ЭнергоИнновации"

Добавьте «RusCable.Ru» в предпочтительные источники в Яндекс Новостях, так вы первыми узнаете о главных новостях и важнейших событиях дня.
Другие новости рубрики Мероприятия
Игорь Маковский: украшение в триколор опор в Костроме – наш подарок городу к 100-летию ГОЭЛРО 01.12.2020
Игорь Маковский: украшение в триколор опор в Костроме – наш подарок городу к 100-летию ГОЭЛРО
Приглашаем принять участие в Российско-европейской конференции по климату 27.11.2020
Приглашаем принять участие в Российско-европейской конференции по климату
VIII Международная студенческая олимпиада по электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова пройдет в ИГЭУ 27.11.2020
VIII Международная студенческая олимпиада по электроэнергетике им. А.Ф. Дьякова пройдет в ИГЭУ
45 лет назад началась история большой гидроэнергетики Дальнего Востока 27.11.2020
45 лет назад началась история большой гидроэнергетики Дальнего Востока

Обсудить на форуме

Нужен кабель? Оформи заявку бесплатно
Главное за неделю! RusCable Review
+