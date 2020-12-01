1 декабря 2020, 10:44
Рубрика: Мероприятия
Метки: РМЭФ-2020, RIEF-2020, ЭНЕРГОИННОВАЦИЯ
Отрасль: Электроэнергетика Нефтегазовая промышленность
Организаторы — Ассоциация инновационных предприятий в энергетике «ЭнергоИнновация», СРО «Санкт-Петербургская Ассоциация Рециклинга» и ООО «ЭФ-Интернэшнл».
Модератором встречи выступит доктор политических наук, Президент «ЭнергоИнновации» Михаил Смирнов.
В числе спикеров председатель Санкт-Петербургской Ассоциации Рециклинга Екатерина Озерова, Руководитель Ассоциации организаций, операторов и специалистов в сфере обращения с отходами «Чистая страна» Руслан Губайдуллин и начальник отдела экологии Департамента городского хозяйства Администрации города Вологды Ольга Тихова. Участие в обсуждении также примут представители таких компаний, как ООО «Продэкс Энерджи», «Цеппелин ПС РУС», «Катерпиллар Евразия», SOYA Capital, УК «Мая» и других.
Основная идея и главный тезис мероприятия – познакомить общественность с конкретными мировыми практиками по утилизации коммунальных отходов, реализующимися уже не один год, продемонстрировать их реальную эффективность. Обозначить возможности использования данного опыта в России. А также рассмотреть особенности нормативно-правового обеспечения вопроса.
На конференции спикеры обсудят следующие вопросы:
Ссылка на трансляцию - https://youtu.be/W9O6oZNEZzQ
Лендинг мероприятия - https://expoconf.online/landfill-gas-energy
Добавим, более общий диалог на тему энергии из свалочного газа энергоинноваторы и другие профильные специалисты вели в июне этого года — в преддверии РМЭФ-2020. Сейчас запланирован предметный разговор — речь пойдет именно о свалочном газе.
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