Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 28 ноября 2020 года № 3146-р заместителем Министра энергетики Российской Федерации назначен Павел Сниккарс.

Павел Николаевич родился 24 декабря 1978 года. В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» и в 2005 году Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция». Кандидат экономических наук.

До назначения на должность заместителя Министра энергетики Павел Николаевич с 2013 года возглавлял Департамент развития электроэнергетики Минэнерго России. С 1997 года работал на различных должностях в энергокомпаниях, в том числе в открытых акционерных обществах «Новосибирскэнерго», «Сибирьэнерго», «ОЭК», а также НП «Совет рынка».

На должности заместителя Министра Павел Сниккарс будет курировать вопросы развития электроэнергетики и теплоснабжения.