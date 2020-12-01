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Павел Сниккарс назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации

Павел Сниккарс назначен заместителем Министра энергетики Российской Федерации

1 декабря 2020, 09:33
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Министерство энергетики России

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Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 28 ноября 2020 года № 3146-р заместителем Министра энергетики Российской Федерации назначен Павел Сниккарс.

Павел Николаевич родился 24 декабря 1978 года. В 2000 году окончил Сибирскую академию государственной службы по специальности «Государственное и муниципальное управление» и в 2005 году Сибирский университет потребительской кооперации по специальности «Юриспруденция».  Кандидат экономических наук.

До назначения на должность заместителя Министра энергетики Павел Николаевич с 2013 года возглавлял Департамент развития электроэнергетики Минэнерго России. С 1997 года работал на различных должностях в энергокомпаниях, в том числе в открытых акционерных обществах «Новосибирскэнерго», «Сибирьэнерго», «ОЭК», а также НП «Совет рынка».

На должности заместителя Министра Павел Сниккарс будет курировать вопросы развития электроэнергетики и теплоснабжения.

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Источник: Министерство энергетики России

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