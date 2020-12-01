Правительство согласовало программу газификации регионов

Правительство РФ согласовало разработанную Минэнерго концепцию газификации регионов России до 2030 года, окончательно она должна быть утверждена до 1 января 2021 года после рассмотрения комиссией по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности при президенте России. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак.

"Ее проект уже прошел этап рассмотрения в правительстве и направлен на рассмотрение комиссии по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности при президенте", - говорится на сайте кабмина со ссылкой на слова Новака в ходе совещания по вопросам газификации.

"Нам предстоит до конца разрешить ряд вопросов, находящихся за рамками дорожной карты: сохраняющейся размытой ответственности за газификацию, несогласованности планов, разнящейся дисциплины регионов при реализации программ газификации. Очевидно, что есть необходимость изменения законодательства, нормативной базы, стандартизации работы оборудования, унификации подходов", - подчеркнул вице-премьер.

Новак заметил, что с момента запуска проекта газификации правительством, ее уровень в России вырос с 53% до 70% от всего количества населенных пунктов. Однако большинство регионов считает это недостаточным, и считает, что темпы необходимо повышать. "Отмечу, что все еще остаются регионы даже без частичного доступа к газу, и здесь необходимо решать, как обеспечить их население ресурсами, в том числе задействовав запасы газа Восточной Сибири", - подчеркнул Новак.

Программа газификация подразумевает поэтапное ее завершение в два этапа: к 2024 году и к 2030 году. Она прописывает формирование источников финансирования работ под подключению домов и земельных участков к газу без привлечения средств граждан, упрощение ряда процедур, а также подключение и техническое обслуживание оборудования по системе "единого окна".

Александр Новак также отметил, что при разработке планов газификации каждого региона, необходимо максимально использовать альтернативные варианты получения газа за счет сжиженного природного газа, сжиженных углеводородных газов и других источников.

Фото: Вице-премьер РФ Александр Новак

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