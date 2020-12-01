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"Россети Центр и Приволжье Ивэнерго" пополнил запас мощных резервных источников снабжения электрической энергией для надежного электроснабжения потребителей

Россети Центр и Приволжье, Ивэнерго

Восемь резервных источников снабжения электрической энергией (РИСЭ) мощностью по 100 кВт каждый пополнили запас филиала «Ивэнерго». Генераторы будут использованы для повышения надежности электроснабжения потребителей в случае ухудшение погодных условий, а также для бесперебойного электроснабжения медучреждений, испытывающих в настоящее время повышенную нагрузку в связи с COVID-19.

В любое время года, а особенно в период пиковых нагрузок, энергетики Ивэнерго готовы к ликвидации последствий непогоды. На этот случай в филиале мобилизуются аварийно-восстановительные бригады, имеется специальная техника, подготовлен аварийный запас средств. Также в распоряжении предприятия есть мощные резервные источники электроснабжения, которые могут быть использованы для подачи электроэнергии жителям и социально значимым объектам. В общей сложности, в распоряжении ивановских энергетиков находится 16 собственных РИСЭ суммарной мощностью 1400 кВт.

Кроме того, в настоящее время все больницы региона с реанимационными отделениями, принимающие пациентов с COVID-19, обеспечены резервными источниками электроснабжения (РИСЭ). В 8 из 12 таких медучреждений установлены генераторы Ивэнерго. Оперативно решаются вопросы о снабжении резервными источниками Ивэнерго больниц, которые только разворачивают свою работу.

Заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» - директор филиала «Ивэнерго» Владислав Острик подчеркивает:

«Филиал «Ивэнерго» держит на особом контроле обеспечение надежного энергоснабжения потребителей. Повышенное внимание уделяется готовности персонала к ликвидации аварийных ситуаций. Совместно с медицинскими учреждениями и другими территориальными сетевыми организациями проведены тренировки по оперативному восстановлению энергоснабжения больниц. Обеспечение бесперебойного электроснабжения жителей и социальных объектов Ивановской области - наша первостепенная задача. Мы делаем для этого все возможное».

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Источник: Россети Центр и Приволжье Ивэнерго

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