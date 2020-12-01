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Утверждены новые национальные стандарты для создания информационной модели электроэнергетики

Утверждены новые национальные стандарты для создания информационной модели электроэнергетики

1 декабря 2020, 08:59
Рубрика: Законотворчество
Метки: СО ЕЭС, ГОСТЫ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ, РОССТАНДАРТ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приказами от 24 ноября 2020 года утвердило два новых национальных стандарта Российской Федерации в составе серии «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики». 

ГОСТ Р 58651.3 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели линий электропередачи и электросетевого оборудования напряжением 110–750 кВ» и ГОСТ P 58651.4 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Информационная модель электроэнергетики. Профиль информационной модели генерирующего оборудования» разработаны АО «СО ЕЭС» по Программе национальной стандартизации в рамках деятельности подкомитета ПК-7 «Интеллектуальные технологии в электроэнергетике» технического комитета по стандартизации ТК 016 «Электроэнергетика» в соответствии с планом мероприятий по созданию и развитию российской единой информационной модели, утвержденным Минэнерго России и предназначены для формирования отраслевого информационного пространства.

Требования стандартов распространяются на участвующих в автоматизированном информационном обмене органы государственной власти Российской Федерации, осуществляющие государственное регулирование и контроль в электроэнергетике, субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии, проектные и научные организации.

Принятые документы расширяют основополагающие стандарты серии ГОСТ Р 58651.1 и ГОСТ Р 58651.2, установившие основные положения и базисный профиль информационной модели электроэнергетики и утвержденные Росстандартом в ноябре 2019 года. Дополнительно к уже утвержденным четырем национальным стандартам в ТК 016 «Электроэнергетика» до конца 2022 года планируется разработать еще семь национальных стандартов, расширяющих базисный профиль информационной модели.

Унификация формата информационного обмена между субъектами электроэнергетики является одной из основных задач в рамках цифровой трансформации отрасли. Использование общей информационной модели позволит получить значительный положительный эффект в части повышения качества используемой информации, снижения ее разнородности и разновременности обновления, сокращения сроков и стоимости внедрения цифровых автоматизированных систем, а также обеспечения совместимости информационных продуктов, разрабатываемых независимо разными производителями.

Принятие и использование субъектами отрасли национальных стандартов серии «Информационная модель электроэнергетики» позволяет стандартизировать и унифицировать обмен технологической информацией и обеспечить однозначную интерпретацию передаваемых и получаемых данных всеми его участниками. В целом применение стандартов будет способствовать повышению эффективности взаимодействия субъектов энергетики, формированию единого доверенного информационного пространства в масштабах отрасли, а также достижению технологической целостности ЕЭС России и соблюдению установленных параметров надежности ее работы.

Национальные стандарты вводятся в действие с 1 января 2021 года. После издания официальный текст стандартов будет доступен для ознакомления на сайте Росстандарта, а также для заказа в интернет-магазине уполномоченной организации ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ».

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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