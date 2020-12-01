журнал RusCable Insider #199
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1 декабря 2020, 09:44
Рубрика: Персоны
Метки: ОТСТАВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ, МИНЭНЕРГО
Отрасль: Электроэнергетика
Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 28 ноября 2020 года № 3145-р заместитель Министра энергетики Юрий Маневич освобождён от занимаемой должности – заместителя Министра энергетики.
Юрий Маневич пришёл в Минэнерго России 11 апреля 2019 года. В его обязанности входили координация и контроль деятельности Департамента развития электроэнергетики и Департамента мониторинга платёжной дисциплины в отраслях ТЭК, в том числе вопросы развития электроэнергетического комплекса страны и теплоснабжения, развития возобновляемых источников энергии, контроль над разработкой и реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.
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