Распоряжением Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина от 28 ноября 2020 года № 3145-р заместитель Министра энергетики Юрий Маневич освобождён от занимаемой должности – заместителя Министра энергетики.

Юрий Маневич пришёл в Минэнерго России 11 апреля 2019 года. В его обязанности входили координация и контроль деятельности Департамента развития электроэнергетики и Департамента мониторинга платёжной дисциплины в отраслях ТЭК, в том числе вопросы развития электроэнергетического комплекса страны и теплоснабжения, развития возобновляемых источников энергии, контроль над разработкой и реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики.