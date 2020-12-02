Минэнерго рассматривает различные подходы к построению систем информационной безопасности критической информационной инфраструктуры ТЭК, сообщил Антон Семейкин в ходе одного из самых масштабных российских мероприятий в сфере информационной безопасности – SOC-Форум Live, ключевой темой которого стала деятельность центров мониторинга и реагирования на кибератаки.

Антон Семейкин выступил на сессии «Новый мир и безопасность». Дискуссия затронула вопросы государственного регулирования отрасли, создания отраслевых CERT, оптимальной модели информационного обмена и раннего информирования компаний различных отраслей о киберугрозах. Это задача приобретает всё большее значение, в том числе из-за влияния пандемии. Участники дискуссии сошлись во мнении, что она ускорила процесс цифровизации, но, как следствие, усилила значение киберрисков.

Антон Семейкин пояснил, что ввиду высокого уровня квалификации киберпреступников, атакующих объекты энергетической отрасли, Минэнерго России отводит вопросам информационной безопасности очень большую роль. Так, в настоящее время министерство завершает работу по категорированию объектов топливно-энергетического комплекса.