 
Модернизация

Электроснабжение 16 улиц Таганрога Ростовской области стало надежнее и качественнее

Электроснабжение 16 улиц Таганрога Ростовской области стало надежнее и качественнее

2 декабря 2020, 13:40
Рубрика: Модернизация
Метки: РОССЕТИ ЮГ
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: Россети Юг

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Специалисты «Россети Юг» завершили реконструкцию двух воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, которые обеспечивают электроэнергией 16 улиц в Центральном районе Таганрога Ростовской области. Надежнее и качественнее стало электроснабжение более 230 частных домовладений и нескольких социально значимых объектов.

Энергетики заменили 380 опор, смонтировали 10 км безопасного самонесущего изолированного провода, на вводах в домовладения установили современные интеллектуальные счетчики электроэнергии. На каждой из отремонтированных линий специалисты компании заменили питающий ее трансформаторный пункт (ТП) на современную блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонном модуле (БКТП). Мощность подстанции увеличилась вдвое – до 630 кВА. Современная конструкция БКТП упрощает ее ремонт и обслуживание, а более мощное энергооборудование дает возможность подключения новых потребителей.

Реконструкция сделала надежнее и качественнее электроснабжение более 600 жителей Таганрога и социально значимых учреждений, среди которых санаторий «Ивушка». Этот лечебно-оздоровительный центр известен уникальным источником природной минеральной воды.

В условиях постоянно растущей энергооснащенности бытовых потребителей модернизация обеспечит соответствие электроэнергии стандартам и нормативам. Интеллектуальные системы учета сделают проще и прозрачнее расчеты за потребленную электроэнергии.

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Источник: Россети Юг

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