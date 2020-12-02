Специалисты «Россети Юг» завершили реконструкцию двух воздушных линий электропередачи 0,4 кВ, которые обеспечивают электроэнергией 16 улиц в Центральном районе Таганрога Ростовской области. Надежнее и качественнее стало электроснабжение более 230 частных домовладений и нескольких социально значимых объектов.

Энергетики заменили 380 опор, смонтировали 10 км безопасного самонесущего изолированного провода, на вводах в домовладения установили современные интеллектуальные счетчики электроэнергии. На каждой из отремонтированных линий специалисты компании заменили питающий ее трансформаторный пункт (ТП) на современную блочную комплектную трансформаторную подстанцию в бетонном модуле (БКТП). Мощность подстанции увеличилась вдвое – до 630 кВА. Современная конструкция БКТП упрощает ее ремонт и обслуживание, а более мощное энергооборудование дает возможность подключения новых потребителей.

Реконструкция сделала надежнее и качественнее электроснабжение более 600 жителей Таганрога и социально значимых учреждений, среди которых санаторий «Ивушка». Этот лечебно-оздоровительный центр известен уникальным источником природной минеральной воды.

В условиях постоянно растущей энергооснащенности бытовых потребителей модернизация обеспечит соответствие электроэнергии стандартам и нормативам. Интеллектуальные системы учета сделают проще и прозрачнее расчеты за потребленную электроэнергии.