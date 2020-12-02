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МЭР утвердило первые проекты на заключение соглашений о защите инвестиций

Минэкономразвития (МЭР) РФ утвердило первые проекты, по которым до конца этой недели ожидается заключение соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщили ТАСС в пресс-службе МЭР.

По данным министерства, в первый пакет на заключение СЗПК вошли восемь проектов объемом инвестиций около 130 млрд рублей.

Речь идет о проекте строительства метанольного завода в городе Сковородино Амурской области (реализует АО "Технолозинг", входящее в Группу ЕСН) общим объемом инвестиций 55 млрд рублей, о стратегическом развитии Волховского филиала АО "Апатит" (входит в ГК "Фосагро") на период до 2025 года в городе Волхов Ленинградской области, инвестиции - почти 28 млрд рублей, о создании фармацевтического предприятия на площадке "Технополис "Москва" в Зеленограде (реализует ООО "Р-Опра"), инвестиции - 8,6 млрд рублей, о строительстве тепличного комплекса в Тихорецком районе Краснодарского края (ООО "Тепличный комплекс "Зеленая линия", входит в группу компаний "Магнит"), инвестиции - 6,4 млрд рублей, о проекте строительства двух молочно-товарных комплексов (ферм) и одного комплекса для выращивания ремонтного молодняка и нетелей в Тверской области (ООО "Румелко - агро"), инвестиции - 14,2 млрд рублей, о реконструкции производственного корпуса по производству замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд в Калининградской области (ООО "Мираторг запад"), инвестиции - почти 5 млрд рублей, о реконструкции производственного корпуса по производству замороженных мясных полуфабрикатов и готовых блюд в Орловской области (ООО "Мираторг Курск"), инвестиции - 2,5 млрд рублей, о проекте создания центра обеспечения омниканальной торговли в Татарстане (онлайн-ретейлер Wildberries) с инвестициями в объеме более 5 млрд рублей.

О СЗПК

Президент РФ Владимир Путин 1 апреля подписал закон, предусматривающий реализацию новых инвестпроектов с заключением соглашений о защите и поощрении капиталовложений. Для СЗПК предусматривается стабилизационная оговорка, фиксирующая условия землепользования, градостроительной деятельности, налогов, также этот механизм предполагает возмещение затрат инвесторов на инфраструктуру.

Согласно закону о СЗПК, инвестору может быть в течение пяти лет возмещено до 50% фактически понесенных затрат на объекты обеспечивающей инфраструктуры (необходимой исключительно инвестпроекту) и в течение 10 лет - до 100% затрат на объекты сопутствующей инфраструктуры (необходимой не только проекту, но и иным потребителям, в том числе населению близлежащих территорий).

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Источник: ТАСС

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