По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в ноябре 2020 года составило 92,4 млрд кВт•ч, что на 2,9 % меньше объема потребления за ноябрь 2019 года. Потребление электроэнергии в ноябре 2020 года в целом по России составило 93,8 млрд кВт•ч, что на 2,8 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В ноябре 2020 года электростанции ЕЭС России выработали 93,4 млрд кВт•ч, что на 4,1 % меньше, чем в ноябре 2019 года. Выработка электроэнергии в России в целом в ноябре 2020 года составила 94,9 млрд кВт•ч, что на 4,0 % меньше выработки в ноябре прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в ноябре 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 50,9 млрд кВт•ч, что на 7,6 % меньше, чем в ноябре 2019 года. Выработка ГЭС составила 16,8 млрд кВт•ч (на 7,5 % меньше уровня ноября 2019 года), выработка АЭС – 19,7 млрд кВт•ч (на 7,1 % больше уровня ноября 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,7 млрд кВт•ч (на 0,9 % больше уровня ноября 2019 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в ноябре 2020 года зафиксирован 30.11.2020 в 17:00 по московскому времени и составил 143767 МВт, что ниже максимума потребления мощности в ноябре 2019 года на 4311 МВт (2,9 %).

Среднемесячная температура воздуха в ноябре текущего года по ЕЭС России составила 2,2°C что на 2°C выше ее значения в том же месяце 2019 года.

Данные за ноябрь 2020 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно ноября 2019 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно ноября 2019 года, % Востока 4,0 -4,6 3,7 -4,3 Сибири 18,2 -4,3 18,4 -4,0 Урала 21,4 -6,4 21,6 -6,3 Средней Волги 9,4 -11,5 9,4 -2,6 Центра 22,4 2,9 22,0 1,0 Северо-Запада 9,2 -3,8 8,2 -4,3 Юга 8,8 -6,3 9,0 -0,1

Потребление электроэнергии за одиннадцать месяцев 2020 года в целом по России составило 945,4 млрд кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем за такой же период 2019 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 930,3 млрд кВт•ч, что на 2,9 % меньше, чем в январе – ноябре 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и по России в целом уменьшилось на 3,2% и 3,1% соответственно.

С начала 2020 года выработка электроэнергии в России в целом составила 957,1 млрд кВт•ч, что на 3,5 % меньше объема выработки в январе – ноябре 2019 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за одиннадцать месяцев 2020 года составила 942,0 млрд кВт•ч, что на 3,6 % меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии составило 4% по ЕЭС России и 3,8% по России в целом.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение одиннадцати месяцев 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 494,9 млрд кВт•ч, что на 10,8 % меньше, чем в январе – ноябре 2019 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 190,3 млрд кВт•ч (на 9,5 % больше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года), выработка АЭС – 194,7 млрд кВт•ч (на 2,2 % больше, чем за январь – ноябрь 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 59,1 млрд кВт•ч (на 3,4 % больше показателя января – ноября 2019 года).

Данные за одиннадцать месяцев 2020 года

ОЭС Выработка, млрд кВт•ч Относительно января – ноября 2019 года, % Потребление, млрд кВт•ч Относительно января – ноября 2019 года, % Востока 39,2 0,3 36,2 1,2 Сибири 186,5 -1,0 188,7 -1,2 Урала 223,1 -7,5 222,6 -5,8 Средней Волги 98,9 -0,8 94,0 -4,8 Центра 205,4 -3,8 215,4 -1,6 Северо-Запада 96,2 -5,7 83,1 -3,3 Юга 92,7 -1,1 90,3 -1,4

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем