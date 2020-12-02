ИНТЕРВЬЮ
2 декабря 2020, 12:55
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика
По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в ноябре 2020 года составило 92,4 млрд кВт•ч, что на 2,9 % меньше объема потребления за ноябрь 2019 года. Потребление электроэнергии в ноябре 2020 года в целом по России составило 93,8 млрд кВт•ч, что на 2,8 % меньше аналогичного показателя 2019 года.
В ноябре 2020 года электростанции ЕЭС России выработали 93,4 млрд кВт•ч, что на 4,1 % меньше, чем в ноябре 2019 года. Выработка электроэнергии в России в целом в ноябре 2020 года составила 94,9 млрд кВт•ч, что на 4,0 % меньше выработки в ноябре прошлого года.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в ноябре 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 50,9 млрд кВт•ч, что на 7,6 % меньше, чем в ноябре 2019 года. Выработка ГЭС составила 16,8 млрд кВт•ч (на 7,5 % меньше уровня ноября 2019 года), выработка АЭС – 19,7 млрд кВт•ч (на 7,1 % больше уровня ноября 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,7 млрд кВт•ч (на 0,9 % больше уровня ноября 2019 года).
Максимум потребления мощности ЕЭС России в ноябре 2020 года зафиксирован 30.11.2020 в 17:00 по московскому времени и составил 143767 МВт, что ниже максимума потребления мощности в ноябре 2019 года на 4311 МВт (2,9 %).
Среднемесячная температура воздуха в ноябре текущего года по ЕЭС России составила 2,2°C что на 2°C выше ее значения в том же месяце 2019 года.
Данные за ноябрь 2020 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно ноября 2019 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно ноября
2019 года, %
|
Востока
|
4,0
|
-4,6
|
3,7
|
-4,3
|
Сибири
|
18,2
|
-4,3
|
18,4
|
-4,0
|
Урала
|
21,4
|
-6,4
|
21,6
|
-6,3
|
Средней Волги
|
9,4
|
-11,5
|
9,4
|
-2,6
|
Центра
|
22,4
|
2,9
|
22,0
|
1,0
|
Северо-Запада
|
9,2
|
-3,8
|
8,2
|
-4,3
|
Юга
|
8,8
|
-6,3
|
9,0
|
-0,1
Потребление электроэнергии за одиннадцать месяцев 2020 года в целом по России составило 945,4 млрд кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем за такой же период 2019 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 930,3 млрд кВт•ч, что на 2,9 % меньше, чем в январе – ноябре 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и по России в целом уменьшилось на 3,2% и 3,1% соответственно.
С начала 2020 года выработка электроэнергии в России в целом составила 957,1 млрд кВт•ч, что на 3,5 % меньше объема выработки в январе – ноябре 2019 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за одиннадцать месяцев 2020 года составила 942,0 млрд кВт•ч, что на 3,6 % меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии составило 4% по ЕЭС России и 3,8% по России в целом.
Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение одиннадцати месяцев 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 494,9 млрд кВт•ч, что на 10,8 % меньше, чем в январе – ноябре 2019 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 190,3 млрд кВт•ч (на 9,5 % больше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года), выработка АЭС – 194,7 млрд кВт•ч (на 2,2 % больше, чем за январь – ноябрь 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 59,1 млрд кВт•ч (на 3,4 % больше показателя января – ноября 2019 года).
Данные за одиннадцать месяцев 2020 года
|
ОЭС
|
Выработка, млрд кВт•ч
|
Относительно января – ноября 2019 года, %
|
Потребление, млрд кВт•ч
|
Относительно января – ноября 2019 года, %
|
Востока
|
39,2
|
0,3
|
36,2
|
1,2
|
Сибири
|
186,5
|
-1,0
|
188,7
|
-1,2
|
Урала
|
223,1
|
-7,5
|
222,6
|
-5,8
|
Средней Волги
|
98,9
|
-0,8
|
94,0
|
-4,8
|
Центра
|
205,4
|
-3,8
|
215,4
|
-1,6
|
Северо-Запада
|
96,2
|
-5,7
|
83,1
|
-3,3
|
Юга
|
92,7
|
-1,1
|
90,3
|
-1,4
Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем
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