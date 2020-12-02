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Потребление электроэнергии в ЕЭС России в ноябре 2020 года уменьшилось на 2,9 % по сравнению с ноябрем 2019 года

Потребление электроэнергии в ЕЭС России в ноябре 2020 года уменьшилось на 2,9 % по сравнению с ноябрем 2019 года

2 декабря 2020, 12:55
Рубрика: Модернизация
Метки: СО ЕЭС
Отрасль: Электроэнергетика 
Источник: АО "СО ЕЭС"

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По оперативным данным АО «СО ЕЭС», потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России в ноябре 2020 года составило 92,4 млрд кВт•ч, что на 2,9 % меньше объема потребления за ноябрь 2019 года. Потребление электроэнергии в ноябре 2020 года в целом по России составило 93,8 млрд кВт•ч, что на 2,8 % меньше аналогичного показателя 2019 года.

В ноябре 2020 года электростанции ЕЭС России выработали 93,4 млрд кВт•ч, что на 4,1 % меньше, чем в ноябре 2019 года. Выработка электроэнергии в России в целом в ноябре 2020 года составила 94,9 млрд кВт•ч, что на 4,0 % меньше выработки в ноябре прошлого года.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в ноябре 2020 года несли тепловые электростанции (ТЭС), выработка которых составила 50,9 млрд кВт•ч, что на 7,6 % меньше, чем в ноябре 2019 года. Выработка ГЭС составила 16,8 млрд кВт•ч (на 7,5 % меньше уровня ноября 2019 года), выработка АЭС – 19,7 млрд кВт•ч (на 7,1 % больше уровня ноября 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 5,7 млрд кВт•ч (на 0,9 % больше уровня ноября 2019 года).

Максимум потребления мощности ЕЭС России в ноябре 2020 года зафиксирован 30.11.2020 в 17:00 по московскому времени и составил 143767 МВт, что ниже максимума потребления мощности в ноябре 2019 года на 4311 МВт (2,9 %).

Среднемесячная температура воздуха в ноябре текущего года по ЕЭС России составила 2,2°C что на 2°C выше ее значения в том же месяце 2019 года.

Данные за ноябрь 2020 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно ноября 2019 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно ноября

2019 года, %

Востока

4,0

-4,6

3,7

-4,3

Сибири

18,2

-4,3

18,4

-4,0

Урала

21,4

-6,4

21,6

-6,3

Средней Волги

9,4

-11,5

9,4

-2,6

Центра

22,4

2,9

22,0

1,0

Северо-Запада

9,2

-3,8

8,2

-4,3

Юга

8,8

-6,3

9,0

-0,1

Потребление электроэнергии за одиннадцать месяцев 2020 года в целом по России составило 945,4 млрд кВт•ч, что на 2,8 % меньше, чем за такой же период 2019 года. В ЕЭС России потребление электроэнергии с начала года составило 930,3 млрд кВт•ч, что на 2,9 % меньше, чем в январе – ноябре 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года электропотребление по ЕЭС России и по России в целом уменьшилось на 3,2% и 3,1% соответственно.

С начала 2020 года выработка электроэнергии в России в целом составила 957,1 млрд кВт•ч, что на 3,5 % меньше объема выработки в январе – ноябре 2019 года. Выработка электроэнергии в ЕЭС России за одиннадцать месяцев 2020 года составила 942,0 млрд кВт•ч, что на 3,6 % меньше показателя аналогичного периода прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года снижение выработки электроэнергии составило   4% по ЕЭС России и 3,8% по России в целом.

Основную нагрузку по обеспечению спроса на электроэнергию в ЕЭС России в течение одиннадцати месяцев 2020 года несли ТЭС, выработка которых составила 494,9 млрд кВт•ч, что на 10,8 % меньше, чем в январе – ноябре 2019 года. Выработка ГЭС за тот же период составила 190,3 млрд кВт•ч (на 9,5 % больше, чем за одиннадцать месяцев 2019 года), выработка АЭС – 194,7 млрд кВт•ч (на 2,2 % больше, чем за январь – ноябрь 2019 года), выработка электростанций промышленных предприятий – 59,1 млрд кВт•ч (на 3,4 % больше показателя января – ноября 2019 года).

Данные за одиннадцать месяцев 2020 года

ОЭС

Выработка, млрд кВт•ч

Относительно января – ноября 2019 года, %

Потребление, млрд кВт•ч

Относительно января – ноября 2019 года, %

Востока

39,2

0,3

36,2

1,2

Сибири

186,5

-1,0

188,7

-1,2

Урала

223,1

-7,5

222,6

-5,8

Средней Волги

98,9

-0,8

94,0

-4,8

Центра

205,4

-3,8

215,4

-1,6

Северо-Запада

96,2

-5,7

83,1

-3,3

Юга

92,7

-1,1

90,3

-1,4

Суммарные объемы потребления и выработки электроэнергии в целом по России складываются из показателей электропотребления и выработки объектов, расположенных в Единой энергетической системе России, и объектов, работающих в технологически изолированных территориальных энергосистемах (Таймырского автономного округа, Камчатского края, Сахалинской области, Магаданской области, Чукотского автономного округа). Фактические показатели работы энергосистем технологически изолированных территорий представлены субъектами оперативно-диспетчерского управления указанных энергосистем

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Источник: АО "СО ЕЭС"

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