Вопрос модернизации наружного освещения обсуждался 1 декабря на тематическом совещании, которое провёл Губернатор Ульяновской области.

«Мы продолжаем обсуждать наиболее важные проекты, связанные с жизнедеятельностью региона, — благоустройству, ремонту внутридворовых дорог и тротуаров. На все это выделяется большой объем финансовых средств, поэтому контроль за качеством и сроками работ должен быть соответствующий. Сегодня мы продолжим обстоятельный разговор о том, как нам решить важную региональную задачу по созданию качественной системы уличного освещения. Важной частью этой работы считаю внедрение инновационных технологий «Умного города», направленных на модернизацию систем наружного освещения с учетом современных требований энергоэффективности и автоматизации процессов. Сегодня мы обсудим этот вопрос на примере Ульяновска, Новоульяновска и Ульяновского района, но эта тема касается всех без исключения. Необходимо выработать основополагающие подходы, которые можно использовать во всех районах. На этой неделе мы планируем посетить несколько муниципалитетов, особое внимание будет уделено уличному освещению, поскольку этот вопрос связан как с качеством жизни людей, так и с их безопасностью. Проведем серию встреч с активами жителей, нам важно не только информировать о планах нашей работы, но и получать обратную связь от населения, их предложения. Со своей стороны, региональный бюджет окажет финансовую помощь тем муниципальным образованиям, которые будут заниматься улучшением качества уличного освещения», — подчеркнул Губернатор.

В ходе совещания глава региона раскритиковал руководство Ульяновска по исполнению поручения о повышении качества уличного освещения. По итогам обсуждения Сергей Морозов рекомендовал руководству областного центра совместно со старшими по домам и ТОС провести осмотры систем уличного освещения и разработать программу развития, в том числе на основе предложений жителей.

На совещании также предложено сформировать областную межведомственную программу строительства и модернизации наружного освещения на территории Ульяновской области. Как доложил Министр энергетики, ЖКК и городской среды Александр Черепан, основой данной программы станут шесть направлений, по которым сейчас выполняются работы по модернизации и строительству наружного освещения в Ульяновской области, в частности, по государственным программам «Формирование комфортной городской среды», «Безопасные и качественные дороги», «Комплексное развитие сельских территории», по проектам поддержки местных инициатив, за счет средств муниципальных образований, в рамках энергосервисных контрактов. Всего по пяти направлениям в 2020 году установлено 6239 светоточек, смонтировано 42,1 км линий электропередач. По данным направлениям уже определены работы по наружному освещению в 2021 году.

Так, по программе формирования комфортной городской среды в семи муниципальных образованиях в следующем году будет установлено 611 светильников. По государственной программе «Безопасные и качественные дороги» запланировано строительство в 33 населенных пунктах 57,4 км линий электропередач, монтаж 1922 светоточек. Для проекта «Местные инициативы» подготовлены заявки на установку 567 объектов. В муниципальных образованиях запланировано смонтировать 1510 новых светоточек. Государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий» предусматривает установку порядка тысячи современных объектов. Таким образом, в 2021 году в регионе планируется установить 5610 светоточек, смонтировать 57,4 км линий электропередач.

Кроме того, с 2015 года в Ульяновской области в рамках реализации энергосервисных контрактов на территории 11 муниципальных образований Ульяновской области установлено почти 13 тысяч светодиодных светильников. Общий объем инвестиций, вложенных в систему наружного освещения, составил более 257 млн рублей. Экономия по оплате за потребленную электроэнергию от замены светильников на энергоэффективные за пять лет уже составила более 300 млн рублей.