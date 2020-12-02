Филиал «Россети Центр Воронежэнерго» ведет системную работу по предотвращению хищений энергооборудования и возмещению нанесенного энергетикам ущерба. С начала года специалистами блока безопасности выявлено двенадцать фактов хищений с электросетевых объектов энергооборудования и его элементов на общую сумму более 1,9 млн. рублей.

Наибольшее количество преступлений зафиксировано в Новоусманском, Рамонском и Калачеевском районах Воронежской области (по 3 факта в каждом). Зачастую хищения оборудования осуществляются злоумышленниками с действующих объектов.

Так, 23 ноября 2020 г. во время осмотра воздушной линии электропередачи ВЛ-10 кВ № 3 от подстанции ПС 35/10 кВ «Александровка» специалисты Россошанского района электрических сетей обнаружили факт хищения трансформатора на комплектной трансформаторной подстанции, осуществляющей энергоснабжение молочно-товарной фермы в селе Кривоносово. Благодаря оперативным действиям похитителя удалось установить по горячим следам. Им оказался местный житель. По факту хищения подано заявление в правоохранительные органы, проводится проверка. В результате совместных действий с представителями ОМВД, похищенный трансформатор обнаружен и изъят у похитителя. Филиал оценивает причиненный компании ущерб с учетом ремонтно-восстановительных работ в размере 23,98 тыс. рублей.

Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения, к которым относятся объекты энергетики, из корыстных или хулиганских побуждений, является уголовным преступлением. В соответствии со ст. 215.2 УК РФ, нарушителя ожидает наказание в виде штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело в отношении трех жителей Волгоградской области, которые в период с октября 2019 по 1 марта 2020 г. разукомплектовали три силовых трансформатора и похитили конструктивные части энергооборудования в Калачеевском районе электрических сетей, причинив материальный ущерб Воронежэнерго в размере более 300 тыс. рублей. Благодаря совместным действиям отдела безопасности и полиции злоумышленники были установлены.

Воронежэнерго напоминает, что вмешательство в работу энергооборудования может стать причиной прекращения электроснабжения потребителей, в том числе социально значимых объектов, среди которых больницы, школы и объекты жилищно-коммунальной инфраструктуры, необходимые для жизнеобеспечения граждан. Кроме того, совершая противоправные действия, похитители энергооборудования подвергают опасности свою жизнь, а также создают угрозу жизни и здоровью сторонних лиц.

Энергетики «Россети Центр Воронежэнерго» призывают всех, кому становится известно о фактах хищения или повреждения энергооборудования на объектах электросетевого комплекса филиала, сообщать об этом по круглосуточному телефону «Россети Центр» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный), либо в правоохранительные органы.