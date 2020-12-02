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В Сураже построят за 10 миллиардов рублей еще один картонный завод

В Сураже построят за 10 миллиардов рублей еще один картонный завод

2 декабря 2020, 11:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство 
Источник: bragazeta.ru

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На градообразующем предприятии Суража Брянской области – фабрике по производству картона – в ближайшие годы будут воплощены в жизнь сразу три крупных инвестпроекта.

Как рассказала ГТРК «Брянск», предприятие подписало контракт с одной из крупнейших японских компаний на поставку современного перерабатывающего оборудования для гофропроизводства. Стоимость оборудования – пятьсот миллионов рублей.

Интересно, что буквально на днях в Брянской области побывал посол Японии.

Второй крупный проект – это третий этап модернизации основной картоноделательной машины. Работы ведутся уже несколько последних лет. Объем инвестиций – около двух миллиардов рублей. Обновленное оборудование позволит увеличить объём продукции и улучшить её качество.

Однако имеющиеся мощности завода не смогут полностью удовлетворить спрос на картон в России и странах СНГ. Поэтому предприятие в декабре начнет еще один инвестпроект – самый грандиозный. Решено построить новый завод стоимостью более 10 миллиардов рублей. По плану он должен заработать до 2025 года.

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Источник: bragazeta.ru

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