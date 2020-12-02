Большой дайджест Ассоциации "Электрокабель" #6
Самое важное в отрасли, аналитика и работа АЭК с мая по ноябрь 2020 года
2 декабря 2020, 11:40
Рубрика: Инвестиции
Метки: ИНФРАСТРУКТУРА, ПРОИЗВОДСТВО
Отрасль: Строительство
На градообразующем предприятии Суража Брянской области – фабрике по производству картона – в ближайшие годы будут воплощены в жизнь сразу три крупных инвестпроекта.
Как рассказала ГТРК «Брянск», предприятие подписало контракт с одной из крупнейших японских компаний на поставку современного перерабатывающего оборудования для гофропроизводства. Стоимость оборудования – пятьсот миллионов рублей.
Интересно, что буквально на днях в Брянской области побывал посол Японии.
Второй крупный проект – это третий этап модернизации основной картоноделательной машины. Работы ведутся уже несколько последних лет. Объем инвестиций – около двух миллиардов рублей. Обновленное оборудование позволит увеличить объём продукции и улучшить её качество.
Однако имеющиеся мощности завода не смогут полностью удовлетворить спрос на картон в России и странах СНГ. Поэтому предприятие в декабре начнет еще один инвестпроект – самый грандиозный. Решено построить новый завод стоимостью более 10 миллиардов рублей. По плану он должен заработать до 2025 года.
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